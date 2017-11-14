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Açık Cezaevi hükümlülerine Hatipoğlu’ndan konferans

İlahiyatçı Profesör Nihat Hatipoğlu, Muğla Açık Ceza ve İnfaz Kurumu hükümlülerine ‘Hz. Peygamber İzinde’ konulu konferans verdi.

Açık Cezaevi hükümlülerine Hatipoğlundan konferans

14 Kasım 2017 00:18

Konferansa, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Cumhuriyet Savcısı Arif Ulusoy, Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Celal Şen, Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Demir, 2. Müdür Hakan Çelik, kurum personeli ve 130 hükümlü katıldı. 

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz konferans öncesi yaptığı konuşmada, “Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin ümmetiyiz. Bu Peygamber ki kırk yaşına gelmeden ‘Emin’ sıfatını alan, düşmanlarının bile emanetlerini teslim ettiği bir Peygamber. Kuşu ölen çocuğu ziyaret eden, eşi Hz. Ayşe’ye ‘Seni kördüğüm gibi seviyorum’ diyen, torunlarıyla oynayan bir peygamber. Böyle bir Peygamberin ümmeti olmak, hem bir şeref, hem de bir sorumluluk” dedi.

Ceza infaz kurumunda yapılan eğitim faaliyetleri ile sosyal-kültürel etkinliklere katıldıkça yorgunluğunu unuttuğunu, çalışma şevkinin arttığını söyleyen ve emeği geçenlere teşekkür eden Başsavcı İlyas Yavuz, “Daraldığım zamanlarda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hocama da davetimizi kabul ettiği için ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Programın ilk bölümünde hükümlülerden oluşan ilahi korosu tarafından hazırlanan dinleti yapıldı. Dinletinin ardından sahneye gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz’un davetine icabet etmekten memnun olduğunu ifade etti. Hayatta bazen hesabımız dışında, bazen hesabımıza rağmen, bazen hesabımızın içinde, bazen de bize rağmen şeylerin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “Kader işte, her şey insanın iradesi ile olmuyor. Ancak biz irademizle, bilerek yaptığımız şeylerden sorumluyuz. Bugün ben orada, siz de burada olabilirdiniz. Onun için irademiz dahilinde olan şeyler konusunda imkanları iyi değerlendirip, Allah’ın sevdiği bir kul olma çabası içinde olmalıyız” dedi.

Hz. Peygamberin hayatından kesitler ile tevbe, sabır ve şükür konusunda mesajlar veren Hatipoğlu, “Hiçbir şey için geç değil. Şansımız ve vaktimiz var. Buradan çıktığınızda lütfen çevrenizi değiştirin. Yanlış ortamlarda, yanlış insanlarla muhatap olmuş olabilirsiniz. Yanlış ortamlardan ve insanlardan uzak durun. Ümitsizlik yok. Ümitsizlik, en büyük günahtır. Beş vakit namaza dikkat edin ve Hz. Peygamberin hayatını örnek alın” dedi.
Programın sonunda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na günün hatırası olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz tarafından, bakır atölyesinde hükümlüler tarafından işlenen bir çalışma hediye edildi. 

Bekir Tosun
 

Etiketler: Açık Cezaevi, Nihat Hatipoğlu

 

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