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'Açık İnovasyon Anlayışı firmalara hayat verecek'

Gebze Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen '3 Dakikada Doktora Tezi Yarışması' birincisi Serhat Sağ, 'Açık İnovasyon Yaklaşımı' ile firmaların geleceğine yön verileceğini söyledi.

Açık İnovasyon Anlayışı firmalara hayat verecek

26 Ekim 2016 11:28

Değişim ve gelişimin tüm dengeleri alt üst ettiği bir rekabet ortamında var olma mücadelesi veren firmaların geleceğine, Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) geliştirilen bir doktora tezi yön verecek. GTÜ'de yapılan '3 Dakikada Doktora Tezi Yarışması'nın birincisi GTÜ İşletme Bölümü Doktora Öğrencisi Serhat Sağ, 'Açık İnovasyon Endeksinin Geliştirilmesi' tezi ile Türk firmalarına, yurt içi ve yurt dışındaki rakipleri ile yenilik yarışında öne geçmelerinin anahtarı olacağını söyledi.

Açık inovasyon yaklaşımını tanımlayan Sağ, "İşbirliği temeline dayanan açık inovasyon yaklaşımı, firmaların yenilik süreçlerinde ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri diğer bilgi üreten kurumlar olan üniversiteler, araştırma kurumları, müşteriler, tedarikçiler ve hatta rakiplerinden alması, benzer şekilde kendi yenilik faaliyetleri sonucunda üretmiş olduğu bilgi ve teknolojileri diğer unsurlar ile paylaşarak yenilik çalışmalarından daha fazla fayda sağlamasını amaçlamaktadır. Açık inovasyon yaklaşımı geçtiğimiz 15 yıllık süreçte özellikle Amerikalı ve Uzak Doğu Asyalı büyük firmaların rakiplerine karşı ciddi rekabet avantajı sağlamasına neden olmuştur. Gerek akademik dünyada gerekse endüstride popülaritesi giderek artan açık inovasyon yaklaşımı, KOBİ'ler dahil olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak benimsenmeye başlamıştır" dedi.

Bu yaklaşımın firmalara ne gibi yararlar sağlayacağı üzerinde duran Serhat Sağ, "Bu yaklaşımı benimseyen firmalar ihtiyaç duydukları bilgi ve teknolojileri kendileri üretmek yerine, halihazırda bu bilgi ve teknolojilere sahip olan ve doğal olarak bu konuda uzmanlığı kendisinden daha fazla olan unsurlardan alır. Bu durum, yeniliğin maliyet ve riskini azaltacağı gibi, ihtiyaç duyulan bilgi ve teknolojilerine hızlı erişim sağlayarak yeni ürün geliştirme sürecini kısaltır. Farklı alanlarda uzmanlaşmış firmalar arasında yapılacak işbirlikleri veya ortak geliştirme faaliyetleri, tüketicilere daha kaliteli ve farklılaştırılmış yenilikler sunulabilmesine olanak sağlar. Üretilen bilgi ve teknolojilerin diğer unsurlar ile paylaşılması ise, firmalara yeni pazarlarda faaliyet gösterebilme imkanı vereceği gibi, lisans hakkı veya patent satışları da firmalara yenilik faaliyetlerinde kullanabileceği ilave finansman sağlamaktadır. Özellikle kısıtlı kaynak ve imkanlara sahip KOBİ'ler açısından ise, üretim, ticarileştirme ve pazarlama gibi tamamlayıcı fonksiyonlara sahip firmalar ile işbirliği yapılarak rafta bekleyen yenilik fikirlerinin hayata geçirilmesine ve tüketiciler ile buluşturulmasına yardımcı olur" açıklamasında bulundu.

Doktora tezi kapsamında geliştirilen açık inovasyon endeksi, firmalara açık inovasyon konusunda nerede oldukları, işbirliklerini maksimum fayda sağlayacak şekilde nasıl yönetmeleri gerektiği, bu yaklaşımı benimsemek için firma çalışan ve yöneticilerinin sahip olması gereken yeteneklerin neler olduğu, bu yeteneklere ulaşmak için hangi teşvik mekanizmalarını kullanmaları gerektiği gibi konularda yön göstereceği bildirildi. Endeks firmalar tarafından bir öz değerlendirme ve yönetim aracı olarak kullanılacağı gibi, sanayi odaları, bakanlık veya bağımsız kuruluşlar tarafından bir değerlendirme ve derecelendirme aracı olarak ta kullanılabileceği kaydedildi. 


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