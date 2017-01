Benlerde, ‘melanoma’ adı verilen cilt kanserinin gelişebildiğine dikkat çeken Dr. Sinem Yıldız, “Ten ve göz rengi açık, sarı saçlı, kolay yanan veya zor bronzlaşan, çillenmeye eğilimli, yoğun güneşe maruz kalan ve ailesinde melonoma hikayesi olanlarcilt kanseri açısından daha fazla risk taşıyor.” dedi.

Ben kontrolü önemli

Kişinin kendi benlerini düzenli değerlendirmesinin önemine değinen Dr. Sinem Yıldız, benlerdeki renk, şekil ve boyut değişikliklerinin takip edilmesi gerektiğini ifade ett. Dr. Sinem Yıldız, “Benin kenarlarının büyük ve düzensiz olması, renginin değişmesi, büyüme, bende yanma, kaşıntı gibi belirtiler şüpheye yol açıyor. Bu nedenle ani oluşan değişikliklerde, ağrı, kanama gibi durumlardan kısa zamanda bir dermatoloji uzmanına başvurun. Ayrıca çok sayıda ve büyük beni olanlarla ailesinde melonoma olanlar varsa yine bir dermatoloğa görünmek önem kazanıyor.” diye konuştu.

Yaz-kış güneş kremi kullanılmalı

Ultraviyole ışınlarının ben sayısını artırdığına dikkat çeken Dr. Sinem Yıldız, yaz kış yüksek faktörlü güneş koruyucular kullanılmasını önerdi.

Ben aldırınca kansere dönüşmez

Toplumda benlerle ilgili en büyük yanılgılardan birinin, benin alınınca kansere dönüşeceğine dair inanış olduğuna dikkat çeken Dr. Sinem Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oysa benin aldırılması kansere dönüşmesine sebep olmuyor. Tam tersine doktorunuzun riskli bulduğu benlerin aldırılması gerekiyor. Benler estetik sebeplerle istenmediğinde de alınabiliyor. Yalnız alma işleminin bir dermatolog tarafından muayene edildikten sonra, yine bir dermatolog veya plastik cerrah tarafından yapılması gerekiyor.”

Et benleri tehlikeli değil

Bunun yanı sıra et benlerinin tehlikeli olmadığına değinen Dr. Sinem Yıldız,

“Bir tür deri ekiolan et benleri, kişi için herhangi bir tehlike arzetmiyor ve kansere dönüşme ihtimali yok. Boyun, koltuk altı gibi bölgelerde daha sık görülen et benleri,yaşla, kilo ve hamilelikle artabiliyor. Estetik olarak kişiyi rahatsız edenler, dondurma-yakma gibi yöntemlerle ortadan kaldırılabiliyor.” şeklinde konuştu.

Dijital dermotoskopi kullanılıyor

Dr. Sinem Yıldız, ben tedavisi ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Benlerin muayenesi sırasında dijital dermotoskopi adı verilen bir alet kullanılıyor. Bu alet benleri 20-40 defa büyütüyor ve benin dermoskopik görüntüsünü alarak bilgisayara kaydediyor. Böylece kişinin bir sonraki kontrolünde elde edilen görüntüyle karşılaştırılarak, benlerdeki şüpheli değişiklikler tespit edilebiliyor.Dijital dermatoskopi bende izlenen şüpheli değişlikleri matematiksel olarak hesaplayarak, melonoma riskini gösteren bir skor oluşturuyor. Böylece benin takibi ve tedavisi daha sağlıklı yapılabiliyor.”