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Açık unutulan ATM kapısı polisi alarma geçirdi

Antalya’da özel bir bankanın açık unutulan otomatik para çekme makinesinin kapısı polisi alarma geçirdi.


26 Kasım 2016 16:42

Olay, saat 15.45 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Varsak Köprüsü Kavşağı üzerinde özel bir bankaya ait ATM'de meydana geldi. İddiaya göre, banka görevlileri tarafından sabah erken saatlerde ATM'ye para yüklemesi yapıldı. Yüklemenin ardından emniyet müdürlüğüne alarm gelmesi ve çevre esnafın da polisi arayarak ATM'nin kapısının açık olduğunu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis kısa sürede ATM’nin bulunduğu yere giderek önlem aldı. 

ATM’nin kapısının kilit bölümlerinin dışarıda olduğu fark edilmesi üzerine bankanın özel güvenlik görevlileri de olay yerine geldi. Zaman zaman alarmın çaldığı ATM’yi polis, güvenlik görevlileri eşliğinde inceledi. Herhangi bir zorlama ve olumsuz bir durumun belirlenmediği ATM’ye sabah saatlerinde para yüklemesi yapıldığı ve bu esnada kapının açık unutulmuş olabileceği ileri sürüldü. Güvenlik görevlilerinin ATM'nin kapısını kilitlemesinin ardından polisler normale döndü. 

İsa Akar-Adem Akalan
 

Etiketler: atm


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