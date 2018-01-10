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Açık unutulan damper köprüye çarptı: 3 yaralı

Bursa’da kamyonun açık unutulan damperi köprüye çarptı, aracın ön camından yola fırlayan 3 kişi yaralandı.

Açık unutulan damper köprüye çarptı: 3 yaralı

10 Ocak 2018 23:13

Edinilen bilgiye göre Gemlik istikametinden gelmekte olan ve damperi açık unutulduğu iddia edilen Sezgin D.’nin (42) kullandığı 11 SK 364 plakalı hafriyat kamyonu, İznik-Gemlik yol ayrımında bulunan köprüye çarptı. Kazanın şiddeti ile sürücü Sezgin D., yanında oturan Hüseyin D.(47) ve Mustafa T. kamyonun ön camında fırlayarak yola savruldu. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sezgin D., Hüseyin D. Yenişehir Devlet Hastanesine, Mustafa T. ise İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sezgin D., beyin travması nedeniyle Bursa’ya sevk oldu. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Halil Ataş 

Etiketler: Damper

 

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