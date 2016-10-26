Yangın, öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda bulunan sitenin 4. katındaki Yusuf ve Emine Akgül çiftinin kiracı olarak kaldığı dairede meydana geldi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada yükselen dumanları fark eden komşular tarafından yangın itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Erbaa Belediyesi İtfaiyesi binanın dördüncü katındaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangının açık unutulduğu tahmin edilen elektrikli sobadan çıktığı iddia edildi. Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.