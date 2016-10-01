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Açık unutulan PTT şubesinin kapısı polisi alarma geçirdi

Antalya’da açık unutulan PTT kapısı paniğe neden oldu. Yeni boyanan şubenin, boya yapan görevliler tarafından açık unutulduğu ortaya çıktı.


01 Ekim 2016 17:19

Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi 100’üncü yıl bulvarı üzerindeki Bahçelievler PTT şubesinde meydana geldi. PTT şubesinin önünden geçen bir vatandaş kapının açık olduğunu fark edince kontrol etmek istedi. Bu sırada PTT’nin alarmı devreye girince olay polise bildirildi. Kısa sürede şubeye gelen polis ekipleri içeride çalınan bir şeylerin olup olmadığını kontrol etmek için bir süre PTT’nin içinde inceleme yaptı. İçerisinin yeni boyandığını ve yerlerde boya kalıntıları olduğunu da tespit eden ekipler durumu şube çalışanları ve şube müdürüne haber verdi. Bu sırada polis ekipleri çalışanlar gelene kadar PTT giriş kapısı önünde bekledi.
Şubeye gelen bir kadın memur ve şube müdürü içeride kısa süreli inceleme yapıp her herhangi bir sorunun olmadığını belirtti. Kapının çuma gününden bu yana açık unutulduğu öğrenildi.
PTT çalışanı kadın memur ise kapıyı kapattıklarını ancak boyacıların kapıyı açık unuttuklarını söyledi.

Alparslan Çınar-Adem Akalan

 


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