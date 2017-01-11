Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Açıklama geldi: Kjaer Chelsea yolunda mı?

Açıklama geldi: Kjaer Chelsea yolunda mı?

Fenerbahçe, Danimarkalı stoper Simon Kjaer’e İngiliz devi Chelsea’nin talip olduğu yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Açıklama geldi: Kjaer Chelsea yolunda mı?

11 Ocak 2017 11:35

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son dönemde, bazı yazılı ve görsel basın mecralarında, Danimarkalı futbolcumuz Simon Kjaer’e, Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin transfer teklifi yaptığına dair bazı yalan haberler yer almaktadır. Futbolcumuz Kjaer için kulübümüze gelen herhangi bir transfer teklifi yoktur. Dolayısıyla, bazı meblağların dahi belirtildiği transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Futbolcumuz, takımımızda mutlu ve başarılı bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Takımımızdaki huzuru bozmaya yönelik bu tür yalan ve manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz" denildi.

(İHA)

Etiketler: chelsea, Simon Kjaer


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç