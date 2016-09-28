AÖF Aydın Bürosu önün de 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında kayıtlarını yenilemek için sıraya giren öğrencilerin işlemlerinin sürdüğünü belirten AÖF Aydın Büro Yöneticisi Öğretim Görevlisi Zehra Okumuş, Açıköğretim, Kayıt Yenileme İşlemleri 26 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayıp, 07 Ekim 2016 Cuma günü mesai saati bitiminde sona ereceğini belirtti.

İktisat ve İşletme Fakülteleri 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri kayıt yenileme, ders ekle-sil işlemi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşeceğini belirten Okumuş, Mazeretli Kayıt Yenileme İşlemleri de 07 Ekim 2016 Cuma günü mazeretli olanlar kayıtlarını yenileteceklerini ifade etti.

Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere ders atamaları ders kodu sırasında 30 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde Fakülte tarafından yapılacağı, öğrenciler tekrar ettiği dersler hariç, Fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebileceği belirtildi.

Öğrencilerin, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Türkiye Vakıflar Bankasına “Harçları yatırıldı” dekontu ile beraber AÖF büro yetkililerinden sorumluluk alanları olan ders kitaplarını teslim aldıkları kaydedildi.

Hüseyin Çetinkaya