Açıköğretim Fakültesi’nde ücretsiz yüzyüze dersler başlıyor

Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için bazı derslere yönelik ücretsiz yüzyüze derslerin Bahar Dönemi 5 Mart 2018 tarihinde başlıyor. Yüzyüze derslere Açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin Kars Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde girebilecek. Açıköğretim öğrencilerinin özellikle zorlandıkları derslere yönelik yapılan yüzyüze dersler, öğrencilerin başarılarına büyük katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra ders aldıkları üniversitenin kütüphane, sosyal faaliyetler, konferans, sempozyum gibi bir takım olanaklarından da faydalanabilmektedirler. Yüzyüze derslerde bir araya gelen Açıköğretim öğrencileri kendi aralarında dersleri ve sorunları ile ilgili bilgi paylaşımı olanağı da elde edilmiş olacak.2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencilerine yönelik yüzyüze öğretimi yapılacak 12 ders şunlardır:

Matematik II, Genel Muhasebe II İktisada Giriş II, Osmanlı Türkçesine Giriş II, Makro İktisat, İstatistik II, Maliyet Yönetimi, Finansal Yönetim II, Finansal Tablolar Analizi, İngilizce II, Arapça II ve Arapça IV