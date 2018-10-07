Açıköğretim KAP seçme sınavı gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da 30 Eylül Pazar günü, önlisans ya da lisans programlarına başvuru yapmak isteyen lise mezunu adaylar için seçme sınavını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Sınav Houston, Maryland, New York ve Kanada'nın Toronto kenti olmak üzere dört merkezde yapıldı.

Sınavda başarılı olan adaylar aldıkları puanları doğrultusunda seçecekleri programa kayıtlarını 16 Ekim tarihine kadar online olarak yapabilecekler. Ayrıca Kuzey Amerika Programlarına ikinci üniversite kapsamında başvuru yapmak isteyen adaylar da kayıtlarını 16 Ekim tarihine kadar yapabilecek.

Program hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin http://usa.anadolu.edu.tr/ adresini ziyaret ederek detaylı bilgiye ulaşabilecekleri bildirildi.