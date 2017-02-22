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Açıköğretim öğrencileri bu uyarıya dikkat

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri sürerken, Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney çok önemli uyarılarda bulundu.

Açıköğretim öğrencileri bu uyarıya dikkat

22 Şubat 2017 10:42

İHA’ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Güney, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinde kayıt yenileme işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Kayıt yenileme esnasında yapılan ödemelerde dikkat çeken ayrıntıları paylaşan Güney, “Şuana kadar öğrencilerimizin yüzde 60’a yakını ödemelerini kredi kartıyla gerçekleştirmiş. Bu oran, geçen yıllara oranla ciddi anlamda artmış durumda. Bu da öğrencilerimizin kredi kartı kullanma ve ödemelerini bu şekilde yapma alışkanlıklarının yaygınlaştığını gösteriyor. Yüzde 35’lik kesim ise ATM’leri kullanıyor. Bu dönem ise özellikle bir detayı sizinle paylaşmak istiyorum. Biz çalıştığımız bankamızı değiştirmiştik. Yeni yapmış anlaşma doğrultusunda Ziraat Bankasıyla çalışıyoruz. Bu değişikliği de, Ziraat Bankasının Türkiye genelinde çok fazla noktada ATM’sinin ve şubesinin bulunmasından dolayı yaptık. Bu anlamda da öğrencilerimizin ödeme konusunda zorluk çekmesinin önüne geçmiş bulunmaktayız. Şuana kadar diğer ödeme yöntemlerini kullanan öğrencilerimizin oranı da yüzde 5 civarındadır. Ayrıca kredi kartı kullanarak eskiden olduğu gibi ATM ve banka önlerinde kuyruklar oluşturmayan öğrencilerimiz de teşekkür ediyoruz” dedi.

“Son gün kredi kartıyla ödeme maalesef yapılamamaktadır”

Prof. Dr. Güney, öğrencilere kredi karıyla ödeme hususunda önemli bir uyarı yaparak, “Çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Son gün kredi kartıyla ödeme maalesef yapılamamaktadır. Bu yüzden öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini son güne bırakmamalarını öneriyoruz. Eğer son güne bırakmış öğrencilerimiz varsa da bunu ATM’leri kullanarak yapmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca üniversite olarak öğrencilerimize, internet ve telefon aracılığıyla verdiğimiz öğrenci destek sistemimiz aktif olarak çalışıyor. Öğrencilerimizin kayıt yenileme esnasında takıldıkları noktalarda bize ulaşarak destek almalarını bekliyoruz. Bir de öğrencilerimize, kayıtlarını yaptıktan sonra bürolardan kitaplarını almaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz” diye konuştu.

Diplomalar ve başarı belgeleri bürolara gönderildi

Diploma ve başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere de müjde veren Güney, şöyle devam etti:
“Başarıyla mezun olan öğrencilerimizi de tebrik ediyoruz. Öğrencilerimizin diplomaları şuan bürolarımızda bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin başarı belgeleri de bürolarımıza gönderildi. Yani büroya giden öğrencilerimiz, şuanda kitaplarını alabilir, mezun öğrencilerimiz diplomalarını alabilir, kayıt yenilemiş ve bir önceki dönemde başarılı olmuş öğrencilerimiz de yüksek onur belgelerini alabilirler.”
Şuanda kayıt yenilemelerin hızlı ve sorunsuz şekilde devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Güney, kayıt yenileme işlemleri için son günün 24 Şubat Cuma günü olduğunu da bildirdi.

Kadir Çetin 

Etiketler: Açıköğretim öğrencileri, uyarı


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