Açıköğretim Sistemi Bilimsel Etkinlikler Sayfası yeni döneme hazır

http://www.acikbilim.anadolu.edu.tr/ adresinde yayınlanan 'Bilimsel Etkinlikler Sayfası' kapsamında açık ve uzaktan öğrenme alanında Anadolu Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan projelerden, yüksek lisans ve doktora tezlerine; seminerlerden uluslararası konferanslara kadar pek çok konuda bilgi sahibi olunabiliyor. Web sitesinde Açıköğretim bünyesinde her hafta gerçekleştirilmekte olan seminerler ve e-seminerlerle ilgili güncel duyurular ve son etkinliklerin videoları bulunuyor. Etkinlikler bölümünden ulaşılabilen Açıköğretim Sistemi bünyesinde düzenlenen seminerler, eSeminerler, çalıştaylar ve panellere ait etkinlik bilgileri anında güncellenerek bu sayfaya aktarılıyor. Yalnızca seminerler değil, aynı zamanda, eSeminerlere, çalıştaylara ve panellere ait video çekimlerine de bu web sayfasından erişilebiliyor. Etkinlikler bölümünde ayrıca akademisyenlere yönelik olarak açık ve uzaktan öğrenme alanındaki uluslararası saygın konferanslara ve alandaki SSCI ve hakemli dergilere ait bilgiler yer alıyor.

Sitede videolar da yer alıyor

Site içinde gömülü bir şekilde bulunan etkinlik videolarının tek tıklamayla site içinde oynatılması ve izlenmesi de mümkün oluyor. Ayrıca hem duyurularda hem de geçmiş etkinliğin videolarında etkinliğin adı, tarihi, saati, yeri ve sunum yapan kişinin detayları yer alıyor. Gerçekleşen etkinliklerin sayısının artması ve herkese açık yayınlanması siteyi her geçen gün daha değerli bir bilimsel kaynağa dönüştürüyor. Yaz döneminde ara verilen seminerlerin 2017-2018 döneminin başlamasıyla birlikte devam edeceği sitede duyuruldu. Sitenin projeler bölümünde, Açıköğretim Sisteminde yürütülmekte olan “Avrupa Birliği Projeleri”, “TÜBİTAK Projeleri”, “Bilimsel Araştırma Projeleri (Altyapı, Genel amaçlı, Lisansüstü)”, “Yayın ve Araştırma Teşvik Projeleri” ve farklı kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen “Diğer Projeler” alt bölümleri bulunuyor. Bilimsel Yayınlar bölümünde de, Açıköğretim Sistemi kitapları, AUAd ve TOJDE dergilerinin tanıtımları, açık ve uzaktan öğrenme ile ilgili bilgilerin yer aldığı kitaplar ve Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı’nda yürütülen doktora ve yüksek lisans tezlerine ait detaylar yer alıyor.

Birçok bağlantı farklı bölümlerde yer alıyor

Sözlük ve Veritabanı bölümünde ise açık ve uzaktan öğrenme alanındaki kavram ve terimleri içeren “Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlüğü” ile “Patents for Papers” adlı uluslararası veri tabanına ait bağlantılar bulunuyor. Uluslararası İşbirlikleri bölümünde, açık ve uzaktan öğrenme alanında aktif bir rol üstlenen ve Anadolu Üniversitesinin de içinde yer aldığı “Asian Association of Open Universities (AAOU)”, “The European Association of Distance Teaching Universities (EADTU)”, “The European Distance and E-Learning Network (EDEN)” ve “International Council for Open and Distance Education (ICDE)” adlı kuruluşlara ait bilgiler sunuluyor. Kariyer Planlaması bağlantısının altında “Erasmus Hareketlilik” kapsamında ders verme ve eğitim alma hareketliliklerine katılan öğretim üyelerinin bilgileri yer alıyor. Ayrıca, Mevlana Değişim Programı, TÜBİTAK Yayın Teşvik ve TÜBİTAK ve diğer kuruluşların burslarıyla ilgili önemli bağlantılar ve bilgiler sunuluyor.