Yeni açılan sınav merkezleri sayesinde Açıköğretim Sistemi sınavlarında, kayıtlı oldukları programlara ve derslere bağlı olarak, farklı sınav oturumlarında zaman zaman farklı binalarda sınava giren öğrencilerin, ulaşım için geçirdiği vaktin azaltılması hedeflendi. Bu gibi durumlarda, öğrencilerin birbirine daha yakın binalarda sınava girmesini ve dolayısıyla daha az mesafe kat etmesini sağlayabilmek amacıyla yapılan analizler sonucunda; başlangıç olarak Ankara’da Çankaya ve Yenimahalle’de, İstanbul’da Bakırköy, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Maltepe, Mecidiyeköy ve Ümraniye’de yeni sınav merkezleri açıldı. Yapılan bu analizlerin binaların özellikleri, binaların ulaşım kolaylığı, bölgesel öğrenci yoğunlukları gibi ölçüt doğrultusunda yapıldığı belirtildi.