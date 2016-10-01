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Açıköğretim sisteminde 8 yeni sınav merkezi açıldı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulunan Açıköğretim Sistemi’ne, Ankara’da 2, İstanbul’da 6 olmak üzere yeni sınav merkezleri açıldı.

Açıköğretim sisteminde 8 yeni sınav merkezi açıldı

01 Ekim 2016 12:24

Yeni açılan sınav merkezleri sayesinde Açıköğretim Sistemi sınavlarında, kayıtlı oldukları programlara ve derslere bağlı olarak, farklı sınav oturumlarında zaman zaman farklı binalarda sınava giren öğrencilerin, ulaşım için geçirdiği vaktin azaltılması hedeflendi. Bu gibi durumlarda, öğrencilerin birbirine daha yakın binalarda sınava girmesini ve dolayısıyla daha az mesafe kat etmesini sağlayabilmek amacıyla yapılan analizler sonucunda; başlangıç olarak Ankara’da Çankaya ve Yenimahalle’de, İstanbul’da Bakırköy, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Maltepe, Mecidiyeköy ve Ümraniye’de yeni sınav merkezleri açıldı. Yapılan bu analizlerin binaların özellikleri, binaların ulaşım kolaylığı, bölgesel öğrenci yoğunlukları gibi ölçüt doğrultusunda yapıldığı belirtildi. 

Etiketler: Açıköğretim Sistemi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi


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