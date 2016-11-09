Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kuş, Yrd. Doç. Dr. M. Recep Okur, Yrd. Doç. Dr. Murat Akyıldız ve Yrd. Doç. Dr. Sinan Aydın, Yüz Yüze Öğrenim Hizmetleri Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Çetin Polat, Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Müdürü Öğr. Gör. Salih Gümüş ve Açıköğretim Fakültesi Sekreteri Öğr. Gör. Dr. İlker Usta’nın da katıldığı ilk dersler, AÖF Hizmet Bloğunda bulunan amfilerde gerçekleşti. Eskişehir’de ders programının ilk gününde yer alan mikro iktisat, maliyet muhasebesi ve matematik 1 derslerine 200’ün üzerinde öğrenci katıldı. Programda yer alan dersleri yürüten Prof. Dr. Ali Kartal, Doç. Dr. Nevin Mahir ve Yrd. Doç. Dr. Fatma Turan Koyuncu, öğrencilerin derslere karşı oldukça istekli ve ilgili olduğunu belirttiler.

Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney ise, “Öğrencilerimiz e-öğrenme ortamları ve televizyon yayınlarından memnuniyetlerini zaten dile getiriyorlardı. Onların ihtiyaçları doğrultusunda yüz yüze öğrenim hizmetlerinin içeriğiyle ilgili yaz döneminde bazı güncellemeler yapmıştık. Şimdi görüyoruz ki öğrencilerimiz yüz yüze öğretim hizmetlerinden oldukça memnunlar, bizlerden yeni derslerin eklenmesini istiyorlar. Bu talepler doğrultusunda yeni derslerin eklenmesi için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.