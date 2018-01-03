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Açıköğretim’den lisansüstü eğitimde büyük kolaylık

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Uzaktan Eğitim Programları kapsamında lisansüstü eğitim alan öğrenciler, sınavlarını bulundukları illerde yapabilecekler.

Açıköğretimden lisansüstü eğitimde büyük kolaylık

03 Ocak 2018 13:22

Anadolu Üniversitesi uzaktan öğretim yoluyla yürütülen Sosyal Bilimler Enstitüsü; Uzaktan Öğretim, Konaklama İşletmeciliği, Kurumsal İletişim, Bankacılık ve Finans ile Fen Bilimleri Enstitüsü; Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kentleşmede Risk Yönetimi ve Çevre Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programlarının 2017-2018 Güz dönemi dönem sonu sınavları gerçekleştirildi. Eskişehir'in yanı sıra ilk kez 30 farklı ilde AÖF bürolarında ve Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Kongre Merkezinde bulunan dersliklerde düzenlenen sınavlar, 30 Aralık Cumartesi günü iki oturum halinde yapıldı.

Öğrenciler sınavlara bulundukları illerde girecek

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan yenilik, öğrencilere bulundukları illerdeki AÖF salonlarında sınava girebilme imkânı lisansüstü eğitim için önemli bir kolaylık sağlıyor. Şimdiye kadar yapılan sınavlara öğrenciler sadece Eskişehir’de girebilirken bundan sonra öğrenciler bulundukları illerde girebilecekler. Gözetimli yapılacak dönem sonu sınavlarının düzenleneceği il sayısı öğrenci taleplerine göre artabilecek. Öğrenciler kayıt aşamasından gözetimli sınavlara kadar bulundukları illerden, işlerinden geri kalmadan ve ailelerinden ayrılmadan yüksek lisans eğitimlerine devam edebilecekler.

Öte yandan, 2017-2018 Bahar dönemi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans başvuruları 2-19 Ocak tarihleri arasında alınacak. Detaylı bilgiler Anadolu Üniversitesi Web Sitesi duyurularında yer alan “2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Duyurusu”ndan erişilebiliyor. 

Kadir Arslan
 

 

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