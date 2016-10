İşadamı Kenan Acıkök, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Yinchuan şehrinde düzenlenen 4. Barış Toplantısı’na (Commemoration of the International Day of Peace 2016) katıldı. İşadamı Kenan Acıkök, Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Şamil Ayrım, Ercüment Güvercin'den oluşan heyet ile birlikte katıldığı 'Sürdürülebilir kalkınma' temalı toplantıya dair izlenimlerini paylaştı. Türkiye'den giden heyet Çin'de Pekin, Yinchuan ve Guangzhou şehirlerini de ziyaret etti.

“15 Temmuz'dan güçlenerek çıktığımızı anlattık”

Sözlerine toplantıyı organize eden CPAPD'a (Chinese People's Association For Peace And Disarmament) ve CPAPD Başkan Vekili Yu Hongjun'a teşekkür ederek başlayan Acıkök, “Bu toplantı Çin'de düzenlenen 2016 yılı G20 toplantısının başlığı altında yapılmıştır. Çin'in İpek Yolu çerçevesinde yol güvenliği temin etmek değişik kültürlerdeki ülkelerle temas sağlanıyor. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla farklı kültürdeki ülkelerle ortak bir çatıda toplanmak ve ekonomik açıdan büyümenin amaçlandığı toplantıda, ülkemizi uluslararası alanda anlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi hain 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yıkılmadığımızı ve daha güçlenerek yolumuza devam ettiğimizi orada güçlü bir sesle duyurduk. Olumlu geri dönüşler aldık. 5 yıllık süreçte terörle ve bir takım olaylarla ülkemizin kötü anlatılmasını ters yönde çevirmeye çalıştık. Komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirme adına çalışmalarımızı uluslararası alanda sürdürüyoruz. Tüm STK ve vakıfları da bu doğrultuda çalışmaya davet ediyorum” dedi.

"Çin, Müslüman ülkelere zeytin dalı uzattı"

Çin hükümetinin ticareti yaygın kılmak için önce dost olmak sonra iş yapma politikasını uyguladığını belirten Acıkök, “Toplantının gerçekleştiği Yinchuan şehri Müslüman ailelerin yaşadığı bir şehir. Toplantının bu şehirde organize edilmesi aslında Müslüman ülkelere zeytin dalı uzatma şeklinde algılanabilir. Dostluk olmazsa ticaret olmaz. Çin, Türkiye açısından önemli bir pazardır. Orada elektronik aletler pazarlayan bir Türk firması da gördük. Temennimiz bu gibi etkinliklerle dış ticaretimizi artırmak. Bu doğrultuda yılın sonlarına doğru bir organizasyona daha katılacağız. İşadamlarından oluşan bir heyetle oraya gidip iş ilişkileri üzerinde duracağız.” şeklinde konuştu. Çin ve Türkiye ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 23 Nisan gibi bir özel gün belirlenip çocuk bayramı olarak kutlamasının iyi bir adım olacağını belirten Acıkök, “Yeni İpek Yolu'nda daha aktif olmamız gerekir. Çin ile ilişkimizin güçlenmesi bizi de ekonomik açıdan yükselişe geçirir. Bu toplantılar yükselmenin ve ileri seviyeye ulaşmanın bir işareti olarak kabul edilmelidir.