Sağlık turizmi alanında çalışmalarıyla faaliyetlerine devam eden İşadamı Kenan Acıkök, Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver birlikte Belgrad’da toplanan 2016 SEET Güneydoğu Avrupa Turizm Konferansı'na katıldı. Dr. Akkan Suver ve Kenan Acıkök’ün birlikte katıldığı toplantının açılışını Sırbistan Turizm ve Telekomünikasyon Bakan Yardımcısı Dr. Renata Pindzo yaptı. Bosna Hersek Federasyon Turizm Bakanı Edita Dapo ile Bosna Hersek Sırbistan Cumhuriyeti Turizm Bakanı Predrag Gluhakovic’in de şeref konuğu olduğu konferans uluslararası Mass Media International Başkanı Milivoje Radovanic’in konuşmasıyla çalışmalarına başladı.

Acıkök'ün açıklamalarına göre, uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirilen toplantı Montenegro, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Çin Halk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Slovenya, Almanya, Kore, Bulgaristan’dan temsilciler, önemli turizm şirketlerinin karar vericileri ve turistik iş dünyasının uluslararası kuruluşları ile üst düzey iş birliklerinin 400'den fazla temsilcisini bir araya getirdi.

Güneydoğu Avrupa 6. İş Konferans 'Turizm Pazarı - Seeta 2016 ", Belgrad'daki Sava Merkezi'nde 28 Eylül 2016 tarihinde Ticaret, Turizm ve Sırbistan Cumhuriyeti Telekomünikasyon Bakanlığı'nın kurumsal himayesinde yapıldı. Türkiye Güneydoğu Avrupa bölgesinde medikal ve sağlık turizmi alanında yenilik, profesyonellik, kalite, güvenilirlik ve rekabet için standartlar oluşturmaya çalışıyor. Komed ve Turk Health Tourism yönetim kurulu Başkanı Turizmci Acıkök: “Dünya ülkeleri turizm yerel kimliğine dayalı özgün bir deneyime sahip Türkiye, pazara rekabetçi bir ürün sunmak için gerekli potansiyele sahip. Turizm ekonomilerinin işbirliği ve çok sektörlü ortaklıklar oluşturulması Türkiye’nin entegre bir turizm merkezi olarak avantajlar sağlaması demektir. Beklenen ise, turizmde sürdürülebilir kalkınma modelidir” dedi.

Sağlık Turizmi ve ülke vizyonuna katkı verme amacında olduğunu belirten Acıkök konuşmasının devamında "Ülke ekonomisine ve ihracat genişleme stratejisinin geliştirilmesi üzerine turizmin etkileri" konusunda deneyimlerini paylaştı. Sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi için sistematik destek gerekliliğini vurgulayan Acıkök “Fırsatların bir bütün olarak bölgeye, uzun vadede ekonomik faydaları olacaktır” ifadelerini kullandı.

Acıkök, bu sayede yeni turizm ürünleri ve ortak turizm projeleri geliştirmenin daha rahat olacağını ve ülke ekonomisine sağlık turizmi alanında çok ciddi katkılar sağlanacağını söyledi. Belgrad şehrinde Dr. Akkan Suver ve Kenan Acıkök; Haydar Aliyev'in Heykeli'ni ve Josip Broz Tito'nun mezarını ziyaret ederek çiçek koydular. Acıkök: “ 2016 SEET Güneydoğu Avrupa Turizm Konferansı sektörümüzü canlandıracak” İşadamı Kenan Acıkök, 2016 SEET Güneydoğu Avrupa Turizm Konferansı'nda Türkiye adına turizm sektörünü canlandıracak görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Dr. Akkan Suver ve Kenan Acıkök’ün birlikte katıldığı toplantıda, edindiği izlenimleri paylaşmaya devam eden Acıkök, “Dünya ülkelerinin katıldığı konferansta turizmin barışa, istikrara olan önemi vurgulandı. Biz Konferansı Türkiye'nin turizm sektörünü canlandırması adına adımlar atılan bir toplantı olarak görüyoruz” dedi.

Burada paylaşılan görüşlerin Avrupa ve dünya ülkeleri arasında turizm bağını artırıcı nitelikte olduğunu belirten Acıkök, “Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumun turizmi olumsuz yönde etkilemediğini gördük. İnsanlar diledikleri gibi gelip ülkemizde tatil yapıp zaman geçirebilirler. 15 Temmuz gibi talihsiz olayların ülkemizin ekonomisini olumsuz yönde etkileme amacıyla yapıldığını fakat bunun başarılı olmadığını anlattık. Temennimiz bu tarz organizasyonlarla Türkiye'deki olumlu havayı Uluslararası mecralara da açılması yönünde. Turizm ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli etkenlerden biridir. Sağlık turizmi ise diğer turizm bileşenleri içerisinde geleceği parlak olan en önemli paydalardan biridir. Özellikle termal kaynakların, sağlık kompleksleri ile entegrasyonunun sağlanması ve kış turizminin değerlendirilmesi, yaz turizmine sağlık bileşenlerinin de eklenmesi turizm alanında ciddi ufuklar açacaktır. Ülkemiz, hem tercih edilen konuma gelecek, hem de ülkeye bıraktıkları döviz miktarı daha da artacaktır. Turizm yatırımlarının sağlık turizmi de düşünülerek yapılması mevsimsel turist çekmekten öte yıl boyu turist ağırlamak anlamına gelecektir. Aynı zamanda turizm yapılan bölge, ekonomik olarak kalkınmakta ve gelişmektedir. Ülkemizde ağırladığımız turistlerin geri dönüşünde Türkiye'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.