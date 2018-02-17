'Acil Satılık' dolandırıcıları son işlerinde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, internette satılık ilanı verilen araç sahiplerini noter satışı sonrası oyalayıp parayı vermeden kaçarak dolandıran şebekenin peşine düştü.

İddiaya göre, dolandırıcılar, bir internet sitesi üzerinden Mardin’deki acil satılık ilan başlıklı 47 plakalı minibüs için irtibata geçti. Şahıslar, araç sahibine Kahramanmaraş'ta market işlettiklerini ve işlerinin yoğunluğundan dolayı Mardin'e gidemeyeceklerini belirtti. Şüpheliler Metin A'dan minibüsü Kahramanmaraş'a getirmesini, getirdiği takdirde satmak istediği fiyata alabileceklerini, kendilerine acilen böyle bir araç gerektiğini belirtti. Bu yolla aracı Mardin'den Kahramanmaraş'a getirtmek isteyen şahıslar, 500 lira kapora göndererek araç sahibinin tam olarak güvenini kazandı.

Para iş yerinde dediler, yarı yolda araçtan indirdiler

Dolandırıcılar bu sırada Osmaniye'den Kahramanmaraş'a geldi ve Mardin’den gelerek aracını satmak isteyen kişiyle noter buluştu. Şahıslar, noterde satış işlemini yaparak paranın iş yerinde olduğunu, beraber giderek parayı vereceklerini belirtti. Şahıslar noterde satış işlemlerini gerçekleştirdikten sonra hep birlikte noterden çıkarak Gaziantep çevre yoluna doğru yöneldi. Gaziantep yolu üzerinde aracı durdurarak araçtan Metin A.'yı indiren şahıslar hızla kaçtı. Araç devrini Uğur Y. üzerine yaptıran dolandırıcılar anlaşma fiyatı olan 44 bin lirayı da vermeden kayıplara karıştı.

Olayın ardından mağdur vatandaş dolandırıldığını anlayarak hemen polisi aradı ve durumu bildirdi. Kahramanmaraş polisi de seri şekilde hareket ederek, şehir giriş çıkışlarında plaka tanıma sistemini incelerek aracın kaçırıldığı istikameti belirledi. Polis, dolandırıcıları Nurdağ ilçesinde minibüsü bir galeriye satmaya çalışırlarken suçüstü yakaladı.

Yakalanan Uğur Y. (20), Ferhat K. (29) ve Ali B. (30) işledikleri suçu itiraf etti. Dolandırıcıların 2017 ve 2018 yıllarında çevre illerde 5 tane araç sahibini yine aynı yöntemle dolandırdıkları ortaya çıktı. Şüpheliler hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Halil Koyun

