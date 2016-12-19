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Acil servis doktorları çevik kuvvet üniformasıyla mesai yaptı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir hastanede terör saldırılarını protesto eden acil servis doktorları, mesailerine beyaz önlük yerine çevik kuvvet üniformasıyla gelerek görevlerini yaptılar.

Acil servis doktorları çevik kuvvet üniformasıyla mesai yaptı

19 Aralık 2016 10:46
Acil servis doktorları çevik kuvvet üniformasıyla mesai yaptı - Tıkla İzle

Kentteki Özel Gelişim Hastanesi acil servisine gelen hastalar ve yakınları doktorları çevik kuvvet üniformasıyla gördüklerinde önce şaşırdılar ancak daha sonra doktorların güvenlik güçlerine destek amaçlı üniformalarını giymelerinden dolayı duygulandıklarını ifade ettiler. Hastalar ve hasta yakınları bu anlamlı hareketten dolayı doktorları tebrik edip, milli birlik ve beraberliğe dikkat çekerek terörü kınadılar.

Hasta yakını olan Tarkan Göktepe doktorları bu duyarlı davranışlarından dolayı kutlayarak, “Bugün acil doktorlarımız teröre karşı anlamlı bir duruş sergileyerek çevik kuvvete anlamlı bir mesaj vermişler. Hepimizin teröre karşı milletçe kenetlendiğimizi göstermemiz lazım” dedi.

Gece mesailerine çevik kuvvet üniformasıyla gelen doktorlar Muzaffer Gültekin, Edip Güleş ve Erkan Dönmez yaptıkları açıklamalarda, farkındalık oluşturmak istediklerini, daima güvenlik güçlerinin yanında olduklarını, bugünlerde milli birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç olduğunu söylediler.
Acil servis doktorlarından Edip Güleş, “Ülkemizin son günlerde yaşadığı travmalardan çok etkilendik. Farkındalık oluşturmak istedik. Bizler ya hep birlikte var olacağız ya da yok olacağız. Bizler var olmak için elimizden geleni yapacağız. Şehit olan yiğitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, onların da yanlarında olduğumuzu göstermek istedik” dedi.

Gece mesaiye gelmeden önce bu fikrini arkadaşlarıyla paylaştığını ve hemen uyguladıklarını söyleyen Dr. Muzaffer Gültekin, “Gün birlik ve beraber olma günü. Şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı, yakınlarına sabırlar ve acil şifalar diliyorum. Emniyetimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanlarında olduğumuzu göstermek istedik” diye konuştu.
Dr. Erkan Dönmez ise "Azda olsa bir farkındalık oluşturabildiysem ne mutlu bizlere, bugün bir olma, birlik olma günüdür" ifadesini kullandı.

Rahatsızlanarak babasıyla birlikte acile servise gelen Kaan Polat, doktorları çevik kuvvet üniformasıyla gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, “Şehitlerimiz için giydiklerini öğrendim duygulandım” dedi.
Rahatsızlanan oğlunu acile getirdiğini söyleyen baba İbrahim Polat ise, “Doktorlarımızı genelde beyaz önlükle biliyor ve görüyorduk ama bugün çevik kuvvet üniformasıyla görev yapıyorlar, kendileriyle gurur duydum. Birlik, bütünlük, beraberlik, milletimiz için ne gerekiyorsa cansiparane kalbimizi ortaya koyacağımızdan emin olabilirsiniz” diye konuştu.
 

Mustafa Mert


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