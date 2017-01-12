Diğer
Kategoriler

Acil servis önünde arbede: 13 gözaltı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen bir kaza sonrası Manisa Devlet Hastanesine akın eden yaralı yakınları ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Büyüyen kavga sonrası polis ekipleri havaya ateş açtı, 13 kişi gözaltına alındı.

Acil servis önünde arbede: 13 gözaltı

12 Ocak 2017 14:40
Acil servis önünde arbede: 13 gözaltı - Tıkla İzle

Kaza, sabah 04.00 sıralarında Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı Bozköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İshak Ö.’nün kullandığı araç virajı alamayınca uçuruma yuvarlandı. Araçta yakınlarını arayan İshak Ö. durumu yakınlarına haber verdi. Yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan aramalar sonrasında araç yuvarlandığı yerde bulundu. Araçtan çıkarılan İshak Ö.’nün araçta bir kişinin daha bulunduğunu söylemesi üzerine yapılan aramalar sonucu Tamer K.’nın cansız bedeni bulundu. Tamer K.’nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, İshak Ö. ise tedavi altına alındı.

YAKINLARI HASTANEYİ KARIŞTIRDI

İddiaya göre, kaza yerinde jandarmanın yaralı İshak Ö.’den ifade almak istemesine tepki gösteren hasta yakınlarıyla jandarma arasında gerginlik yaşandı. Sonrasında hastaneye akın eden İshak Ö.’nün yakınları burada polis ile karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı. Manisa Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde yaralı İshak Ö.’nün yakınları ile polis arasında büyük bir kavga yaşanırken kalabalığı dağıtmak isteyen polis havaya ateş açtı. Polis ekipleri cop ve biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Durumu kontrol altına alan emniyet güçleri, 13 yaralı yakınını da gözaltına aldı. Hastanede güvenlik kayıtlarını inceleyen emniyet ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Öte yandan, kazada yaralanan İshak Ö. ise İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olay sonrası hastane etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

(Aykut Yeniçağ/İHA)

Etiketler: manisa kavga, şehzadeler


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç