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Acil serviste bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Acil serviste bıçaklı kavga: 2 yaralı

29 Ocak 2018 10:38

Olay, sabaha karşı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen iki grup arasında hastane acil servisinde tartışma çıktı. Olayda A.K. ile T.A. bıçakla yaralandı. Yaralılar aynı hastanede tedavi altına alındı.

Hastane güvenlik görevlilerinin de darp edildiği olayda kavgaya karışan 8 şüphelinden 4'ü ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olay yerinden kaçan 4 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. 

Hasan Eryılmaz

 

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