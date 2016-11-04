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Acil serviste hasta yakını terörü saniye saniye kamerada

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde özel bir hastanede görev yapan özel güvenlik görevlisi, yoğun bakımda yatan hastayı görmek isteyen yakını ile tartışmaya başladı. Kısa sürede hararetlenen tartışmada silahına sarılan hasta yakını, özel güvenlik görevlisini silahla yaraladı.

Acil serviste hasta yakını terörü saniye saniye kamerada

04 Kasım 2016 16:21
Acil serviste hasta yakını terörü saniye saniye kamerada - Tıkla İzle

Güvenlik görevlisi ameliyata alınırken; vurulma anı ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay özel bir hastanenin acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen bir hasta yakınları tarafından Özel İrmet Hastanesi’ne götürüldü. Bir süre sonra yakınları, hastayı görmek istedi. Fakat hastanenin güvenlik görevlisi Ömer Ö., kurallar çerçevesinde bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın hararetlenmesi üzerine hasta yakınları, işini yapmaya çalışan güvenlik görevlisini tartaklamaya başladı. Bu sırada hasta yakınlarından Taner K., üzerinde bulunan silaha sarılarak, Ömer Ö.’yi baldırından vurdu.

Güvenlik görevlisinin vurulma anı saniye saniye hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Tek suçu işini yapmak olan güvenlik görevlisini silahla yaraladıktan sonra şüpheli Taner K., olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede hastaneye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olayla ilgili şüpheli Taner K.’nın iki yakınını gözaltına alındı. Hasta yakınları tarafından silahla yaralanıp ameliyata alınan Ömer Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Durumu haber alan Ömer Ö.’nün yakınları da hastaneye akın etti. Yaşanan üzücü olay nedeniyle hastaneye gelen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan se Hastane Başhekim Yardımcısı İrfan Tombalak, Hastane Müdürü Alper Atasoy ve Hastane Müdür Yardımcısı Leyla Alkan ile birlikte olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Polis, güvenlik görevlisi Ömer Ö.’yü silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan Taner K.’yı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.  

Etiketler: hastane terör, Özel İrmet Hastanesi


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