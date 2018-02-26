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Acil serviste kurşun yağdıran doktor serbest kaldı

Manisa'nın Soma ilçesindeki devlet hastanesinde temizlik personelini silahla yaralayan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Acil serviste kurşun yağdıran doktor serbest kaldı

26 Şubat 2018 21:55

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Soma Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil serviste görevli pratisyen doktor L.A. ile hastanede temizlik işlerinde görevli H.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine doktor L.A. yanındaki tabanca ile hizmetli H.T.'ye 3 el ateş etti. L.A.'nın silahından çıkan mermiler temizlik görevlisi H.T.'nin bacaklarına isabet etti. Yaralanan H.T. hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası doktor L.A. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen L.A., adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Tedavisi süren yaralı H.T.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Yılmaz Sarıpınar

Etiketler: acil servis, manisa

 

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