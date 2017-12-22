Acil tıp teknisyeni (ATT) nedir ve nerelerde çalışabilir ? Acil tıp teknisyenliği taban puanları 2017-2018

Acil Tıp Teknisyeni nedir ?

Acil Tıp Teknisyeni; kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle hastalanan insanlara iyileştirici yönde müdahale yapan kişidir.

Acil Tıp Teknisyenleri Ne İş Yapar ?

• Yaraları tedavi eder, sarar,

• Şiddetli kanamaları önler,

• Solunumun durması hâlinde suni teneffüs yaptırır,

• Zehirli maddeleri vücuttan temizler,

• Deriyi yıpratan maddeleri temizler,

• Şoka giren hastaları şoktan çıkarmaya çalışır,

• Tansiyon ölçer, iğne yapar.

Acil Tıp Teknisyeni Olmak İsteyen Kişilerin Özellikleri Neler Olmalı ?

Acil Tıp Teknisyeni olmak isteyenlerin insanlara yardım etmekten hoşlanan, dikkatli, temiz, titiz, soğukkanlı, ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen kişiler olması gerekir. Acil Tıp Teknisyenleri bazen açık havada (trafik kazaları vb. durumlar) bazen de hastane vb. sağlık kuruluşlarında kapalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma saatleri düzenli olmayıp gece nöbetleri vardır. Çalışırken hastalarla, hasta yakınları ve diğer sağlık personeliyle iletişimde bulunur.

Acil Tıp Teknisyeni Nasıl Olunur ?

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Acil Sağlık Hizmetleri alanı, Acil Tıp Teknisyenliği dalında verilmektedir.

Acil Tıp Teknisyenliği Mezunları Nerelerde Çalışabilir ?

Acil Tıp Teknisyenleri genellikle kamu ve özel hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocaklarında çalışırlar. Ayrıca acil yardım istasyonları, ambulanslar ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde de çalışabilirler. Meslekte iş bulma olanağı özel sektörde yetenek ve bilgiye bağlıdır.