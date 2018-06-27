GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Remziye Terkan açıklamasında, 2017-2018 Akademik yılının Yaz Okulu içerisinde olduklarını ve yeni dönem için de hazırlıklarına başladıklarını söyleyerek, “Açılan yeni bölümlerimizle gençlere ve topluma daha geniş bir yelpazeden faydalar sağlayacağız ve gelişimlerine katkıda bulunacağız” dedi.

Doç. Dr. Terkan, "kalemi güçlü, yüreği güçlü gençler yetiştiriyoruz"

GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Remziye Terkan açıklamasının devamında ise, takım ruhunun önemine vurgu yaparak;

"Her zaman ifade ettiğim gibi, Fakültemiz, teori ve pratiğin birlikte yürütüldüğü bir fakültedir. Akademik bünyemizin zengin kadrosu ve eklenen yeni bölümlerimizle farklılığını ortaya koymaktadır. Amacımız önce kendilerine, sonra topluma ve insanlığa, yeniliklere aktif yaklaşım gösteren kalemi güçlü, yüreği güçlü dolayısı ile emeği paha biçilmez gençler yetiştirmektir, biliyorsunuz ki kalemin gücü yürekten geçer" dedi.

Doç. Dr. Terkan, fakülte bünyesindeöğrencilerin çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin oluşturduğunu belirterek, eğitim dilinin İngilizce olduğu programlar ile uluslararası öğrencilerin sayısını artırmanın, en önemli hedeflerinden birisi olduğunu söyledi.

"İletişimci" olmak "sevgi-saygı duygularına sahip, eğitimli, bilgili, yenilikçi, duyarlı açık görüşlü, dürüst ve samimi olmaktır”

Gençlerimizin bünyemize katılması ile gözle görülür olumlu değişimlere ve gelişimlere imza attıklarını gözlemliyoruz. Sosyal bilimlerde "İletişimci" olmak "sevgi-saygı duygularına sahip, eğitimli, bilgili, yenilikçi, duyarlı açık görüşlü, dürüst ve samimi olmaktır. Kendilerine en iyi eğitimi sağlayabilmek ve gelişimlerine katkılar koyarak keşfediciliklerini; girişimci ruhlarını, düşünce sistemlerini geliştirmek bizlerin görevi ve hedefidir. Amacımız iletişim alanında başarılı ve takım ruhunu sahip mezun gençler yetiştirmek. Hepsi birer inci tanesi, hepsi çok güzel evlatlar. Ayrılırken büyük üzüntü duymanın yanında, gençlerimizi İletişim alanı çatısı altında güçlü değerlerle hayata sunmak, bizler için büyük mutluluk ve gururdur” İfadelerini kullandı.