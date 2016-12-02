Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 25 yaşındaki Bilal Saydam’a otobüsün arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu savrulan genç kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Düzenlenen cenaze namazı sonrası Maltepe aile mezarlığına defnedilen Bilal Saydam’ın dayısı 42 yaşındaki İsa Saydam yaptığı açıklamada, “Allah kimsenin başına vermesin. Bu yeğenimde bir başkası da olmuş olsa üzülüyoruz buna. Yeğenimin yaşadığı durumu bir başkası yaşamasın. Görüntülerde de olduğu gibi araç yeğenime yaya geçidinde vuruyor. Vurduktan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi durup ambulans çağırmak yerine olay yerinden uzaklaşıyor. Biz kamera kayıtlarından, tesadüfen o anda oradan geçen belediye otobüsünün kamera kayıtlarından ulaşıyoruz. Görgü tanıklarından aldığımız bilgilere göre biz olayın izini sürüp kamera kayıtlarına ulaştığımızdan saatler sonra otomobilin sürücüsü polisler tarafından yakalanıyor. Olay yerinde o anda korku, panik, şoför psikolojisinden dolayı durmamış olabilir. Ben bunu anlayışla karşılıyorum. Olay yerinden uzaklaştıktan sonra ambulansı arayıp oraya yönlendirebilirdi. Ondan sonra bir insana yakışır bir şekilde polis karakoluna gidip olayın nasıl olduğunu anlatabilirdi. Bu yolu seçmek yerine şahıs kaçmayı tercih etti. Yeğenim iki gün hayat mücadelesi verdi. Düzgün ve pırıl pırıl bir çocuktu. Dürüst karakterli bir gençti. Ben onun dayısı olmaktan gururluyum. Şahsın aile büyüklerine şunu söylemek istiyorum. Keşke çocuğunuzun elinden tutup da kendiniz götürüp de doğru budur evladım deyip çocuğunuzu polise kendiniz teslim etseydiniz” dedi.