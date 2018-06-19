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Acılı aileye Vali Yavuz'dan taziye ziyareti

Siirt'in Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkisinde askerlerin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Trabzonlu uzman çavuş Bahattin Baştan'ın ailesine Vali Yücel Yavuz tarafından taziye ziyaretinde bulunuldu.

Acılı aileye Vali Yavuzdan taziye ziyareti

19 Haziran 2018 13:58

Trabzon'un Düzköy ilçesi Taşocağı mahallesindeki ailesine acı haber sabah saatlerinde verilirken, şehidin ailesine Vali Yücel Yavuz ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen tarafından taziye ziyaretinde bulunuldu. Babası Hasan Baştan'ın bir süre önce vefat ettiği ailede taziyeleri ağabey Sebahattin Baştan kabul ederken, anne Emine Baştan ise oğlu için gözyaşı döktü. 

"20 gün sonra izne gelecekti" 

Anne Emine Baştan oğlu ile en son 4 gün önce görüştüğünü belirterek "20 gün sonra izne geleceğini söylemişti. Böyle beklemezdim onu. Allahıma çok şükür. Gurur duyuyorum oğlumla. Vatanımız sağolsun. Ne yapalım ?” dedi. Şehidin evi bayraklarla süslenirken, 5 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtilen 26 yaşındaki askerin biri zihinsel engelli olmak üzere 12 kardeşinin bulunuyor. 

Öte yandan şehidin cenazesinin bugün saat 15.00 sıralarında askeri uçakla Trabzon'a getirilerek cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Taşocağı mahallesinde toprağa verileceği bildirildi.  

 

Ozan Köse 
 

 

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