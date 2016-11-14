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Acılı anne kızının bulunmasını istiyor

Bartın’da 6 gündür eve gelmeyen 14 yaşındaki lise öğrencisinin kandırıldığını belirten ailesi perişan oldu.

Acılı anne kızının bulunmasını istiyor

14 Kasım 2016 07:05
Acılı anne kızının bulunmasını istiyor - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Bartın’da Kaya ailesinin kızları 14 yaşındaki Sevda Kaya’nın kandırıldığını düşünen ailesi 6 gündür kızlarının bulunmasını bekliyor. 6 gün önce Salı günü okula gitmek için evden çıkan lise 1.sınıf öğrencisi olan Sevda’nın okula gitmediği ve bir daha eve gelmemesi üzerine ailesi polise giderek kızlarının bulunmasını istedi.

Kızının hayatından endişe duyduklarını belirten annesi Sevil Kaya, kızının kandırılarak başkası tarafından alıkonulduğunu iddia etti.

Acılı anne yaptığı açıklamada, “Salı sabahı kızımı okula gönderdim. Akşam 16.00 oldu servis geldi ama kızım servisten inmedi. Okulu aradığımda o gün okula gitmediğini öğrendim. Çocuk şubeye giderek şikayetçi oldum. Orada gereken yapılacak deyip ifademi aldılar ve bizi gönderdiler. O akşam kızım aradı ve anne beni merak etme, ben iyiyim dedi. Ben de kızım neredeysen seni almaya geleyim deyince hemen telefonu kapattı. Ertesi gün babasının telefonu arandı ve telefona ben çıktım ve anne babama ver dedi. Kızımın kandırıldığını düşünüyorum. Yaş olarak kendisinden büyük bir şahısla benim kızım aynı akılda değildir. Benim kızım küçük ve daha çocuk yaşta. Dün aileyle görüştük ve hiçbir şey olmamış her şey normalmiş gibi bize anlaşalım dediler. Çocuğumun hayatından endişe ediyorum ve bir an evvel bulunmasını istiyorum” dedi.
Kızının kandırıldığını belirten acılı anne kızının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım bekliyor. 

Mustafa Kurt
BARTIN


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