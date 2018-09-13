Acılı annenin feryadı

Artvin'in Hopa ilçesinde Kadın Sığınma Evi'nde kalan Ö.D.'nin (29) 16 Nisan 2016 tarihinde 2 yaşında olan kızı Derya D., sığınma evinde baygın bulunmuştu. Kaldırıldığı hastanede kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen kız çocuğu, solunum cihazına bağlı olarak 2 yıldır verdiği yaşam savaşını 30 Ağustos 2018'de kaybetmiş ve 4 kişinin katıldığı cenaze töreniyle defnedilmişti. Hukuk mücadelesine devam eden acılı anne Ö.D., o dönem Kadın Sığınma Evi'nde çalışanların adalet önünde hesap vermelerini istediğini belirterek, "Başka çocuk ölümleri olmasın, Derya son olsun” dedi.

Derya'nın 2 yıl mücadele ettiğini vurgulayan Ö.D., “Birçok yere başvurdum ama kimse sesimi duymadı. Benim kızım öldü. Benim şimdi tek isteğim o 5 personelin yargılanması, yargılanacaklar da. Ben tek 'Derya' için değil tüm çocuklar için ayaktayım. Kızımın katilleri yakalana kadar, sorumlular hesap verene kadar davamın peşindeyim” diye konuştu.

Sığınma evlerinin arka perdelerine bakılması gerektiğini dile getiren Ö.D., ailesinden şiddet gören kadınların sığınma evlerinde de sözlü şiddete maruz kaldıklarını savundu.