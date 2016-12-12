Patlamada şehit olan polis memuru Osman Börklüoğlu'nun Temmuz ayında düğün yapacağı ama hain darbe girişimi nedeniyle izinlerin iptal olmasından dolayı düğününü ertelediği ortaya çıktı.

Beşiktaş'taki hain saldırıda şehit olan polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu'nun naaşları Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, Törene Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, protokol üyeleri ve şehitlerin yakınları katıldı. Törende şehit yakınları gözyaşlarına boğulurken, Şehit Osman Börklüoğlu'nun eşi Özge Börklüoğlu'nu yakınları teselli etti. Anne Yeter Börklüoğlu ise 'Ciğerim, Osman'ım' diyerek gözyaşı döktü.

Öte yandan, Şehit Polis Memuru Osman Börklüoğlu'nun 15 Temmuz'dan önce düğün yapmak için izin alarak Kayseri'ye geldiği ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında izinlerin iptal olmasıyla İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Osman Börklüoğlu'nun Ekim ayındaki düğün töreni ile hayatını Özge Börklüoğlu ile birleştirdiği öğrenildi. Ayrıca, Şehit Osman Börklüoğlu'nun eşi Özge Börklüoğlu, törende düğün fotoğrafını göstererek, 'Seni benden ayırdılar' diyerek gözyaşı döktü.



Alparslan Ötüken - Ali Göç

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