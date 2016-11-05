Cevat Paşa Mahallesi’nde ikindi namazı sonrası ibadete açılan caminin açılış törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu ile davetliler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış töreninde konuşan Bakan Tüfenkci, cumhuriyet tarihine baktıklarında ahırlara çevrilen camileri de gördüklerini belirterek, “Camilerin kapatıldığını da gördük ama Allah’a hamolsun bu millet dinine, camisine sahip çıktı. Bu millet böyle necip bir millet” dedi.

Bakan Tüfenkci konuşmasını şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz’da bu millet nasıl iradesine sahip çıktıysa, Cumhurbaşkanına sahip çıktıysa, ülkeyi Suriyelileştirme hesapları yapanlara cevap verdiyse bu camileri zamanında ahırlara çevirenlere bu millet gerekli dik duruşu gösterdi. Allah bu milletten razı olsun.”

“Bizim medeniyetimiz cami merkezlidir” diyen Bakan Tüfenkci, camilerin medeniyetimizde sadece namaz kılınan yerler olmadığını, camilerin aynı zamanda sosyal hayatın yaşandığı ve ilim irfan öğrenilen yerler olduğunu söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, Allah’ın evi olan camilerin hayırseverler tarafından yaptırıldığına dikkat çekerek, “Bu ülkede ezanların susmaması için, bayrağın inmemesi için birliğimize ve beraberliğimize halel gelmemesi için hayırsever vatandaşlarımız ellerinden gelen hayreti gösteriyorlar. Özellikle bu camimizin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yavrularımızın cıvıl cıvıl koşuşturmuş olduğu bu sokaklarda elbette ki Allah’ın dininin öğretilmesi için de emin ellerde. Yani şunun bunun, sahte birtakım organizasyonların art niyetli emellerine alet edilmeyen gençlerimizin işi ehlinden öğrenebilmesi için bu gibi merkezlere ihtiyacımız var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Seyyid M. Avni ( Avnullah) Özmansur Salatu Selam Camii ibadete açıldı. Camiyi gezen Bakan Tüfenkci, küçük çocuklarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Cami açılışı sonrasında mevlit okunarak, açılışa katılanlara hediye takdim edildi.