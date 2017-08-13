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Açılışı Pepe yaptı

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Pepe, Antalyaspor karşısında attığı golle Beşiktaş’ın bu sezonki ilk lig golüne imza atan isim oldu.

Açılışı Pepe yaptı

13 Ağustos 2017 23:32

Antalyaspor karşılaşmasında ilk yarının uzatma dakikalarında Beşiktaş’ı öne geçiren Pepe, siyah-beyazlı takımın bu sezonki lig macerasında gol perdesini açan isim oldu. Mücadelesinin 22. dakikasında kullanılan serbest vuruşta kafa vuruşu direkte patlayan Portekizli oyuncu, ikinci denemesinde ise golü bulmayı başardı ve siyah-beyazlıların bu sezon ligdeki ilk golüne imzasını attı. Son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon ligdeki ilk golü Oğuzhan Özyakup, bir önceki sezonda ise Cenk Tosun atmıştı. Beşiktaş’ta bu sezonun ilk resmi golü ise Süper Kupa Finali’nde Cenk Tosun’dan gelmişti.

Bozhan Memiş

Etiketler: beşiktaş, pepe


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