Anadolu ve Avrupa yakalarını denizin altından kara yolu trafiği ile ilk kez birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi ve açılış törenin yapılacağı alan drone ile havadan görüntülendi. Tünelin Avrupa ve Anadolu yakasındaki çıkışlarında tabelalar ve uyarı levhalarının temizlendiği, proje ile ilgili son rötuşların titizlikle incelendiği görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan Avrasya Tüneli’nin tören alanında ise son hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

"Başkomutanımız ile gurur duyuyoruz"

Avrasya tünelindeki hazırlıklar vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Projenin millete çok önemli fayda sağlayacağını belirten Aziz Şengül, “Devletimizle gurur duyuyoruz. Söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Böyle bir projeyi ülkemize kazandırdılar. Marmaray, Avrasya Tüneli, 3. Havalimanı, arkası geliyor. Bir sürü proje var. Başkomutanımız ile gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Adem Çiğdem isimli vatandaş ise, “Çok güzel bir proje. Hoşumuza gitti. Yapanlardan Allah razı olsun. İnsan buraya gelince heyecanlanıyor. Allah nasip ederse yarın ben de açılışa geleceğim, buraya” ifadelerini kullandı.

Ahmet Sarıkoç - Emrah Kuş



