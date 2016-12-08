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Acımasızca dövülen engelli, yaşam savaşını kaybetti

İzmir’in Bergama ilçesinde iddialara göre acımasızca dövülen zihinsel engelli adam, 81 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Vahşice dövülen Yılmaz’ın ailesi ise katil ya da katillerin bulunmasını istiyor.

Acımasızca dövülen engelli, yaşam savaşını kaybetti

08 Aralık 2016 13:31

Olay, 3 Eylül 2016 günü Bergama ilçesi Çakırlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, akrabasının koyunlarına bakmaya giden ve akşam evine dönmeyen zihinsel engelli Eşref Yılmaz’ın (55) ailesi, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Bir müddet sonra ise Eşref Yılmaz, mahallenin 2 kilometre uzağında bir çoban tarafından öldüresiye dövülmüş halde yarı baygın bulundu. Vatandaşlar tarafından bulunan çağrılan ambulansla Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada bir gece kalan Eşref Yılmaz, akciğerlerinde sorun olduğu gerekçesiyle daha sonrada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Bir gece burada kalan Yılmaz, daha sonra İzmir Medical Park Hastanesi’ne götürüldü.

81 GÜN BOYUNCA YOĞUN BAKIMDA KALDI

81 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören zihinsel engelli Yılmaz, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta ölen Yılmaz, gözyaşları arasında toprağa verildi. Öldüresiye dövülen zihinsel engelli Eşref Yılmaz’ı darp edenler ise aradan neredeyse 3 ay geçmesine rağmen bulunamadı.

Eşref Yılmaz’ın kardeşi Necmettin Yılmaz (51), "3 Eylül günü akşam saat 18.00-19.00 sıralarında darp ediliyor. Ertesi gün Zeytinlik mevkii dediğimiz köyümüzün güney tarafında arkadaşları tarafından bulunuyor. Ben o sıra annem hasta olduğu için Bergama’dayım. Annemin iğneleri için acil servisteydim. Köylüler ağabeyimi traktörle köy meydanına getiriyorlar. Beni telefonla arayıp haber verdiler. Ben de onlara ’Ambulansa ve jandarmaya haber verdiniz mi?’ diye sorduğumda verdik dediler fakat ben köye geldiğimde ne ambulans ne de jandarma vardı. Ben ambulansı, muhtarımız da jandarmayı aradı. Ağabeyim gelen ambulansla Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesine kaldırıldı" dedi.

"KATİLLERİNİN BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Kardeşinin yoğun bakımda 81 gün kaldığını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yoğun bakımda tedavi gören zihinsel engelli ağabeyim 81. gün hayatını kaybetti. Ağabeyimi bulduğumuzda bilinci fazla yerinde değildi. Şüpheli bildiklerimi savcı ile paylaştım. Şu anda soruşturma aşamasında. Eşref’in otopsisinde duyduğuma göre 3-4 kaburga kemiği kırılmış ve olduğu gibi akciğerine batmış. Daha önce darbeli olduğu için akciğeri kurtaramadılar. İç organları darbe almış, böbrekleri, dalağı. Göğüs kafesi çatlamış, kalça kemiği çatlamış, başında ve kollarında sopa izleri vardı. Doktorlar ölüm raporunda ’darp’ diye söylediler bize. Darp olarak ön otopsisi yapıldı. Ağabeyim Bergama’da ve köylerinde sevilen bir kişiydi. Bir paket sigara verdiğinizde, cep harçlığı verdiğinizde sizinle istediğiniz yere giderdi. Emanet teslim ettiğinizde sahibine teslim ederdi. Kendisi zihinsel engelliydi. Şu anda aile olarak üzüntüden perişanız. Annem babam hasta ve yaşlı. Ağabeyimin katil ya da katillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

DAHA ÖNCE DE DÖVÜLMÜŞ

Çakırlar Mahalle Muhtarı Ali Rıza Menek (60), zihinsel engelli Eşref Yılmaz’ın daha önce de saldırıya uğradığını öne sürdü. Menek, "Mahallemizde yaşlı anne ve babasıyla birlikte yaşayan zihinsel engelli vatandaşımız Eşref Yılmaz Kurban Bayramı öncesi arazi yolu üzerinde bulunan bir çeşmenin başında bir saldırıya uğradı. Bunu yapanlar daha hala ortaya çıkarılamadı. Eşref yaklaşık 3 ay süresince İzmir’de tedavi gördü ve maalesef öldü. Cenazesini Çakırlar Mahallesi Mezarlığına defnettik. Şu anda olay hala daha araştırılıyor. Sebepleri konusunda bazı şahısların isimleri verildi. O şahısların ifadelerini jandarma ve savcılık aldı. Sonucun ne olacağını bilemiyoruz. Eşref, Yerli Tahtacı Köyünden bir arkadaşın hayvanları vardı zeytinlikte. O arkadaş hayvanları sulamaya giderken Eşrefi yaralı halde görüyor sabah saat 08.30-09.00 saatlerinde. Oradan bize haber verdik gittik oradan Eşref Yılmaz’ı yaralı halde getirdik. Tabi olay bir gün önce akşam saatlerinde meydana geliyor; ama maalesef Eşref gece boyunca orada yaralı halde kalıyor. Hemen ambulansı çağırdık ve Eşref yaralı halde önce Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesine oradan da İzmir’e kaldırıldı. Ve 3 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat etti” diye konuştu.

Etiketler: engelli


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