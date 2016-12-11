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'Acımızı paylaşacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz'

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İstanbul'daki hain terör saldırısı nedeniyle bir açıklama yaparak böylesine alçakça saldırılarla Türk milletinin sarsılamayacağını belirtti.

Acımızı paylaşacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz

11 Aralık 2016 09:46

 Başkan Çelik, "Her zamankinden daha fazla birbirimize kenetleneceğiz, acımızı paylaşacağız ve yaralarımızı birlikte saracağız" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İstanbul-Beşiktaş'ta gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetledi. Şehitlerimize rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileyen Başkan Mustafa Çelik, "Hiç şüphesiz ki yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Aziz Milletimizi haince saldırılarla sarsmak isteyenler asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Hain terör örgütlerini kullanarak bu ülkeye diz çöktürmeye çalışanlar Büyük Türk Devletine asla geri adım attıramayacaktır. Terör ve terörün destekçileri şunu iyi bilsinler ki, milletimize yaşatılan bu acılar Türk Milletini daha da güçlü hale getirmekte ve daha da birbirimize kenetlemektedir. Acımızı paylaşacağız, yaralarımızı birlikte saracağız ve hainlerin kökünü kurutmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Doğru bildiğimiz yolda, yılmadan, korkmadan yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Devletimizin her türlü şer odağıyla mücadele edecek güç ve kudrette olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "Hain saldırıda şehit olan polislerimiz ve vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim yaralılarımıza şifa versin. Milletimiz bu acıyı da yüreğinde paylaşarak azaltacak, devletimiz de hain teröre hak ettiği cevabı verecektir" diye konuştu.
 


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