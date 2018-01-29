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Acıpayam’da 15 mahalle karantinaya alındı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Acıpayamda 15 mahalle karantinaya alındı

29 Ocak 2018 23:38

Alınan bilgiye göre, Acıpayam ilçesinde bir işletme ile Akalan Mahallesi Aligöz mevkisindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine ilçeye bağlı 15 mahalle karantinaya alındı. Bunun üzerine toplanan Acıpayam İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu, Akalan, Bedirbey, Dedebağı, Yumrutaş, Yeşildere, Kumafşarı, Köke, Gedikli, Pınaryazı, Yeniköy ve Acıpayam merkezdeki Aşağı Mahalle, Yukarı Mahalle, Çamlık, Yeni Mahalle ve Gedikli Mahallesi'ne hayvan giriş çıkışlarını yasakladı.

Acıpayam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Uğur Toscalı, yaptığı açıklamada belirtilen mahallelerde her türlü hayvan hareketinin durdurulduğunu belirterek, bu mahallelerden sadece kesime gidecek hayvanlara hareket izni verileceğini kaydetti. Acıpayam Canlı Hayvan Pazarı'nın şap hastalığı nedeniyle kapatıldığını bildiren Toscalı, pazardaki temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiğini söyledi.  

Gökten Ceylan

 

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