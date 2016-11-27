Diğer
Kategoriler

Acıyı mutluluk ile tamamladılar

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 2 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan gelin ve damat 56 gün sonra eğlenceli düğünle dünya evine girdi.

Acıyı mutluluk ile tamamladılar

27 Kasım 2016 22:48

Kaza Fethiye-Kaş yolu Çaykenarı mahallesinde, gelin alma merasimine giderken geçirdikleri trafik kaza sonucu yaralanan damat Hüseyin Demirci (27) ile eşi Yasemin Demirci'nin (25) tedavileri tamamlandı.
Yaşanan kaza nedeniyle Hüseyin ve Yasemin çiftin iptal edilen düğün töreni Fethiye'nin Nif Mahallesi'ndeki Arpacık Ortaokulu bahçesinde yapıldı.

Bu Mutluluklarını aileleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaşan çift oldukça mutlu oldukları, canlı müzik eşliğinde ilk danslarını yaparken genç çifti davetlilerde piste bir an olsun yalnız bırakmadılar.

"Kazadan Sonra Eşimin Değerini İyi Anladım"
Damat Hüseyin Demirci, 2 Ekim'de talihsiz bir kaza odlunu söyledi. Eşim hastanede tedavi altına alındı ameliyat olduğunu tedavilerin ardından çok şükür iyileşti ve moralimiz yerine geldi. Yarım kalan düğünümüzü tamamlamak istedik. Kazanın ardından eşimin değerini, kıymetini daha iyi anladım. Çünkü kazadan sonra bir ara onun öldüğünü zannettim. Şükürler olun bugün eşim yanımda, sağlığı ve sıhhati yerinde. Hayata kaldığımız yerden devam ediyoruz." dedi.

"Acıyı Mutluluk İle Tamamlamak İstedik"
Damadın babası, Zeki Demirci yaşanılan kazanın çok üzücü bir olaydı.Kaza sonrası kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür ederim"Dostlarımız, acılı günümüzde de sevinçli günümüzde de yanımızda oldular. Acıyı mutlulukla tamamlayalım istedik. İnşallah bundan sonra da mutlu olurlar." diye konuştu.
Kaza "2 Ekim'de Fethiye - Kaş yolu Seydikemer ilçesi Çaykenarında gelin arabasının, otomobille çarpışması sonucu gelin ve damat ile ikisi çocuk 5 kişi yaralanmıştı. Lokman Hekim Esnaf Hastanesinde damat Süleyman Demirci ayakta tedavi edilirken, hayati tehlikesi bulunan Yasemin Demirci ameliyata alınmıştı. Kaza akşamı yapılacak olan düğün törenleri iptal edilmişti. 

Murat Yalçın

Etiketler: muğla


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç