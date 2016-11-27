Kaza Fethiye-Kaş yolu Çaykenarı mahallesinde, gelin alma merasimine giderken geçirdikleri trafik kaza sonucu yaralanan damat Hüseyin Demirci (27) ile eşi Yasemin Demirci'nin (25) tedavileri tamamlandı.

Yaşanan kaza nedeniyle Hüseyin ve Yasemin çiftin iptal edilen düğün töreni Fethiye'nin Nif Mahallesi'ndeki Arpacık Ortaokulu bahçesinde yapıldı.

Bu Mutluluklarını aileleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaşan çift oldukça mutlu oldukları, canlı müzik eşliğinde ilk danslarını yaparken genç çifti davetlilerde piste bir an olsun yalnız bırakmadılar.

"Kazadan Sonra Eşimin Değerini İyi Anladım"

Damat Hüseyin Demirci, 2 Ekim'de talihsiz bir kaza odlunu söyledi. Eşim hastanede tedavi altına alındı ameliyat olduğunu tedavilerin ardından çok şükür iyileşti ve moralimiz yerine geldi. Yarım kalan düğünümüzü tamamlamak istedik. Kazanın ardından eşimin değerini, kıymetini daha iyi anladım. Çünkü kazadan sonra bir ara onun öldüğünü zannettim. Şükürler olun bugün eşim yanımda, sağlığı ve sıhhati yerinde. Hayata kaldığımız yerden devam ediyoruz." dedi.

"Acıyı Mutluluk İle Tamamlamak İstedik"

Damadın babası, Zeki Demirci yaşanılan kazanın çok üzücü bir olaydı.Kaza sonrası kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür ederim"Dostlarımız, acılı günümüzde de sevinçli günümüzde de yanımızda oldular. Acıyı mutlulukla tamamlayalım istedik. İnşallah bundan sonra da mutlu olurlar." diye konuştu.

Kaza "2 Ekim'de Fethiye - Kaş yolu Seydikemer ilçesi Çaykenarında gelin arabasının, otomobille çarpışması sonucu gelin ve damat ile ikisi çocuk 5 kişi yaralanmıştı. Lokman Hekim Esnaf Hastanesinde damat Süleyman Demirci ayakta tedavi edilirken, hayati tehlikesi bulunan Yasemin Demirci ameliyata alınmıştı. Kaza akşamı yapılacak olan düğün törenleri iptal edilmişti.

Murat Yalçın