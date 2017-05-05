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Açlık grevindeki Filistinli tutuklular zorla beslenecek

İsrail’in, hapishanelerinde 19 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutukluları “zorla beslenmeyi” planladığı bildirildi.

Açlık grevindeki Filistinli tutuklular zorla beslenecek

05 Mayıs 2017 21:35

Hamas Esirler Yüksek Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresi, açlık grevi yapan Filistinli tutukluların 'zorla beslenmesini' planlıyor" denildi.

İsrail hükümeti, 2015 yılında açlık grevine giren Filistinli tutukluların zorla beslenebilmesi için yasa tasarısını onaylamıştı. Yasaya göre, hapishane yetkililerin, açlık grevindeki mahkumların zorla beslenmesi için mahkemeye başvurması gerekiyor. Mahkemenin onayına karşılık, mahkumlar zorla beslenebiliyor.
İsrail hapishanelerinde, 57'si kadın, 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli mahkum bulunuyor.

Etiketler: açlık grevi, Filistinli tutuklular, israil, zorla beslenecek


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