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Acron Bilişim 'Danışman Yetiştirme Programı' Eylül’de başlıyor

Acron Bilişim’in sektöre nitelikli SAP Danışmanları kazandırmak ve endüstri özelinde çalışan kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz 'Danışman Yetiştirme Programı' 11 Eylül 2017’de başlıyor. 60 danışman adayının dahil olacağı program için başvurular ise 11 Temmuz’dan itibaren başladı.

Acron Bilişim Danışman Yetiştirme Programı Eylülde başlıyor

12 Temmuz 2017 12:03

Acron Bilişim tarafından, SAP eko-sistemine daha nitelikli danışmanlar yetiştirmek ve sektöre kazandırmak amacıyla başlatılan, ücretsiz 'Danışman Yetiştirme Programı' 11 Eylül 2017’de kapılarını açıyor. 11 Temmuz’dan itibaren başvurulabilecek program dahilinde, 60 danışman adayı eğitim alacak. Danışman Yetiştirme Programı' katılımcıları, ilgili eğitimleri Acron Bilişim danışmanları ve yöneticilerinden alırken, eğitim oturumları ve sektörel yönlendirmeler, özellikle yeni mezun adayların formasyonlarına göre belirlenecek.

Acron Bilişim Proje Yönetim Ofisi Müdürü Murat Dericioğlu, program ile ilgili yaptığı değerlendirmede; "Programa katılımı belirli üniversiteler ile sınırlı tutmamakla birlikte, geçmiş dönemde açılmış olan eğitim programlarımıza istinaden; özellikle endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, işletme, enformatik ve işletme mühendisliği mezunlarının ilgi gösterdiğini gördük. Bu eğitim programıyla adaylar; farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin iş süreçlerinde de tecrübe sahibi olabilecekler. Bu da kariyerleri boyunca kedilerine yapacakları önemli bir yatırım anlamına geliyor. Ücretsiz olarak sunduğumuz Danışman Yetiştirme Programı ile SAP ekosistemine nitelikli danışmanlar kazandıracağımıza inanıyorum. Bu programı ilerleyen dönemlerde de tekrar etmek istiyoruz" dedi.

Uluslararası projelerde çalışma imkânı

Yapılan bilgilendirmeye göre; Acron Bilişim, 'Danışman Yetiştirme Programı' katılımcılarının yüzde 30’u kariyerlerine Acron çatısı altında devam etme imkanına sahip olurken, uluslararası projelerde çalışma imkânı da elde edecekler. Acron merkez ofiste gerçekleştirilecek program kapsamında SAP’nin S4Hana platformuna yönelik olarak; 'Temel SAP Eğitimi', 'Finansal Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi Süreçleri', 'Hazine ve Risk Yönetimi', 'Satış ve Dağıtım', 'Satın Alma ve Stok Yönetimi', 'Üretim ve Planlama', 'Kalite Yönetimi', 'Bakım Onarım', 'Business Intelligence Raporlama', 'Bütçe ve Konsolidasyon' ve 'Proje Yönetimi' eğitimleri verilecek. Programın genel süresi ise 6 hafta olacak. 


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