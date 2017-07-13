Acun fişini çekti! 3 Adam yeni sezonda yok

TV8 ekranlarında Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın sunumuyla ekrana gelen "3 Adam" programı hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.Bugünkü yazısında TV8'in kış dönemi için sıkı bir hazırlık içinde olduğuna ve rakiplerinin korkulu rüyası olmaya devam edeceğine vurgu yapan Posta gazetesi yazarı Mesut Yar; Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın programı "Üç Adam" yeni sezonda yayınlanmayacağını duyurdu.

İşte Mesut Yar'ın yazısındaki ilgili kısım;

"Yetenek Sizsiniz jürisinde Hülya Avşar, O Ses Türkiye jürisinde de Yıldız Tilbe olacaksa; yani çıkan haberler balon filan değilse, bu kış da çok eğleneceğimizin garanti olduğunu not düşüyorum...

Yaz uykusuna yatan TV8'in kış döneminde rakipleri için yine kabus olacağını düşünüyorum. Bir eksikle; Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın programı Üç Adam artık yayınlanmayacak. Not düşüle!"