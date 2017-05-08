Diğer
Kategoriler

Acun Ilıcalı açıkladı: 'Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak'

'Survivor 2017' yarışmasında dün akşam yayınlanan ada konseyi büyük bir sürprize sahne oldu.

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak

08 Mayıs 2017 13:08

Acun Ilıcalı, "İlklerin Survivor'ında değişik şeyler yaşayacağınızı söyledik. Ceza oyunundan sonra şimdi de iyi bir haberimiz var. Önümüzdeki hafta elemeden sonraki ilk ödül oyunu hem Survivor'da hem de Türk televizyon tarihinde bir ilk olacak. Elemeden sonraki ilk ödül oyununda Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak" dedi.

Ünlü televizyoncu, "Bu ödül için çok iyi hazırlandık. Detayları dah sonra öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından hem yarışmacılar hem de ekran başındakiler için gelecek haftaki ilk ödül merak konusu oldu.

Milliyet 

Etiketler: acun ılıcalı, Survivor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!