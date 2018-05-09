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Acun Ilıcalı birleşme partisinden ilk görüntüleri paylaştı

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de yaşanacak birleşme partisinden ilk görüntüler yayınlandı.

Acun Ilıcalı birleşme partisinden ilk görüntüleri paylaştı

09 Mayıs 2018 11:02

Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de yaşanacak birleşme partisinden ilk görüntüler yayınlandı.Görüntülerde yarışmacılar şarkı yarışmasında şarkı söylerek doyasıya eğleniyor.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün birleşme partisine Aleyna Tilki ve pazar günü dünya evine giren İbrahim Büyükak'ın konuk olacağını açıklamıştı.

JÜRİ OLACAKLAR

Birleşme partisine katılan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şarkı yarışmasında jürilik yapacak. İbrahim Büyükak ise yarışmacılarla eğlenmenin yanı sıra jüri olacak.

ADAYA GELDİLER

Yeni evli İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'le Dominik Adası'na gitti. Ilıcalı, uçaktan indikten sonra çiftle çekindiği fotoğrafı "Portekiz manzarası" notuyla paylaştı.

 

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