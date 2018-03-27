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Acun Ilıcalı çok sinirlendi! Ateş püskürdü

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor Ekstra' programına canlı yayında konuk olan Acun Ilıcalı Türkiye'de sosyal medyada kendisi hakkında yazılanlara adeta ateş püskürdü.

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! Ateş püskürdü

27 Mart 2018 18:25

'Survivor Ekstra' programına konuk olan Acun Ilıcalı, kendisine yapılan haksız eleştirileri yanıt verirken "Ben ihracat yapıyorum. Hevesim kaçsa ne olacak? Gider yurt dışında da yaşarım" dedi.

İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklamaları:

"Benimle ilgili iddia edilen şeyler ajanından silah kaçakçısına kadar her şey çıktı. Ben bu sosyal medyada yazanları sokaktaki normal vatandaş olarak görmedim. Bugün Cem Yılmaz'a da başarılı olan her isimle ilgili komple teorileri oluyor.

İşle ilgili büyümem de söz konusu olduğu için çektiğim tepki de fazla oluyor. Basınla ilgili entresan problemlerim oldu. Sadece bir film paketi aldığım için yarım sayfa eleştirildim. Ülkemizdeki bu enerjiyi anlamış değilim. Sosyal medyada bizde olan bu durum maalesef dünyada yok. Yunanistan'da insanlar benimle fotoğraf çektiriyor, ülkemde karalanıyorum. Ortaköy'de motorla dolaşıyorum esnafla sarmaş dolaşım. Ülkenin kanayan yarası maalesef sosyal medya. Bana zarar verme beni etkileme şansı sıfır.

 

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