TV8'in patronu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı magazin kulislerini kısa süreliğine de olsa hareketlendirdi

Şeyma Subaşı, arkadaşları Aslışah Alkoçlar, Selda Car, Elisabeth Mass ve Andre Ruiz ile geçtiğimiz günlerde Meksika'ya tatile gitmişti.

Meksika'daki tatilden fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, Instagram'ın hikaye özelliğinde 'Evleniyorum' diyerek sürpriz bir paylaşımda bulundu.(Rıdvan Turşak / İHA)

Acun'un kızı Melisa'nın da annesi olan ünlü güzelin bu paylaşım sonrası espiri yaptığı yorumları ön plana çıkarken bazı sosyal medya kullanıcıları ise güzel ismin Acun Ilıcalı'ya inceden 'evlenmek istiyorum' mesajı yolladığını iddia etti.

RIDVAN TURŞAK