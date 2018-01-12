Diğer
Kategoriler

'Acun Ilıcalı işin başında olayı bitirmiş'

Komedyen Cem Yılmaz ve yakın arkadaşı Ozan Güven'in başrolde yer aldığı 'Arif V 216' filminin, sinemadan sonra hangi açık kanalda yayınlanacağı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı işin başında olayı bitirmiş

12 Ocak 2018 09:21

Milliyet Cadde'den Sina Koloğlu'nun, ‘Arif V 216’ Hangi Kanalda?" başlıklı yazısı şöyle:

"Arif V 216, yeni yılın en çok konuşulan filmi oldu ve olacak. Beğenenler, beğenmeyenlere anlatıyor. Gişesi de, en iyi Cem Yılmaz filmi olacak gibi. Malum, filmler önce sinemalarda sonra paralı kanallarda gösterilir. Sonra sıra, açık kanallara gelir. Peki bu filmi, hangi kanal yayınlayacak? TV8 yani Acun Ilıcalı, işin başında olayı bitirmiş duyduğum kadarıyla. Cem Yılmaz’la iyi anlaştıkları basından anlaşılıyor. Ee TV8’de yılbaşı gecesi programında da elinden gelen şovu sundu Cem Yılmaz. Sordum kanala, “Evet biz aldık” dediler. Peki ne zaman yayınlanır? Sinema salon yolculuğunun uzun süreceği belirtiliyor. Sonra paralı kanal yolculuğu var. Bu arada büyük olasılıkla Digiturk platformunda yayınlanacak. İyi iş yapan yerli filmleri kaçırmadığı söyleniyor.

Örnek ‘Recep İvedik 5’, şu an bu platformda gösteriliyor. ‘Arif V 216’nın da burada yer alacağı konuşuluyor. TV8’deki yayının ise, 2019’u bulması bekleniyor.

Gişe filmleri hangi kanalda?

Reklamı, gişesi iyi olan ve merak edilen filmlerin ekran yolculuğu nasıl olacak? Bir hatırlatayım mesela ‘Ayla’... Bu filmin açık kanal yayın haklarını FOX aldı. Şener Şen’in başrolünü oynadığı ‘Yol Ayrımı’ da FOX’ta yayınlanacak. TV8, Elçin Sangu ve Barış Arduç’un ‘Mutluluk Zamanı’ filmine talip oldu. Bu kanallar, filmleri birden fazla oynatma hakkını elde ediyor ve zaman içinde de gösteriyor. Yani her daim ‘reyting’ ve reklam garantili projeler oluyor. Özellikle TV8, bu konuda bir adım öne çıkıyor."

Etiketler: acun ılıcalı, Arif V 216, Sina Koloğlu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç