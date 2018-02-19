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Acun Ilıcalı kötü haberi verdi! | Hakan Hatipoğlu'nun durumu nasıl? | Hakan Hatipoğlu'na ne oldu?

Survivor 2018 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllülerde dün akşam ilk defa pota stresi yaşandı. Eleme gecesinde Acun Ilıcalı Hakan Hatipoğlu ve Gamze Aksu'nun son durumları hakkında bilgi verdi. Peki Hakan Hatipoğlu'na ne oldu? Hakan Hatipoğlu'nun durumu nasıl? İşte tüm detaylar...

Acun Ilıcalı kötü haberi verdi! | Hakan Hatipoğlunun durumu nasıl? | Hakan Hatipoğluna ne oldu?

19 Şubat 2018 17:25

Survivor 2018'in ilk sakatlığını Hakan Hatipoğlu yaşadı. Oyun esnasında bariyere kafasını çarpan Hakan'ın göz kapağında yırtık oluştu. Tedavisi merkezdeki hastanede devam ediyor. 

ACI İÇİNDE YERE YIĞILMIŞTI

Survivor'da ödül oyunu sırasında büyük bir hızla girdiği üzeri ağla kapla tünelde kafasını bariyerlere vuran Hakan, acı içinde yere yığılmıştı.Göz kağağında yırtık oluştuğu tespit edildi. Boynunu inciten ve gözünden ciddi şekilde yaralanan Hakan Hatipoğlu, Survivor doktoru Metin Kuş'un müdahalesinin ardından ambulansla şehir merkezindeki hastaneye kaldırılmıştı.

NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELİRSİZ!

3 gündür hastanede tedavi altında olan Gönüllüler takımında Hakan Hatipoğlu'nun son sağlık durumunu Acun Ilıcalı, 18 Şubat Pazar akşamı yayınlanan Survivor'ın 6. bölümünde açıkladı. Ilıcalı, Hakan'ın gözetim altında tutulduğunu belirterek, "Hakan hastanede gözetim altında tutuluyor. Ne zaman döneceği belirsiz. Durumu bir kaç gün içinde belli olacak" dedi.'

İKİSİ DE YARIŞMAYA DEVAM EDEMEYEBİLİR'

Adadaki kötü hava şartlarından olumsuz etkilenen ve hastaneye kaldırılan Gamze'nin de tedavisinin devam ettiğini vurgulayan Ilıcalı, "Hakan ve Gamze yarışmaya devam edemeyebilir. Bu durumda iki takıma da ikişer yarışmacı alacağız" ifadelerini kullandı.

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

İsmini ilk kez 'Var Mısın, Yok musun' ile duyuran Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi.

Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda ve Survivor All Star'da öne çıkan isimlerden biriydi. 

GAMZE AKSU KİMDİR?

Gamze Aksu, 1988 yılında dünyaya geldi. 1,75 boyunda olan Aksu, 3 yaşında başladığı artistik jimnastik sporunu 14 yıl sürdürdü. Daha sonra kule atlama dalı ile ilgilenmeye başladıktan sonra Modern Dans bölümüne girdi. Fakat burada yaşadığı talihsizlik durumdan sonra sakatlanma yaşayınca Opera bölümüne yatay geçiş yaptı. Sonrasında İzmir'de Paprika Grubu'nu kurdu ve uzun süre şarkı söyledi. Bu grup ile İstanbul, İzmir ve birçok sahil bölgelerinde konserler verdi.

Etiketler: acun ılıcalı, hakan hatipoğlu, Survivor, Survivor 2018

 

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