Acun Ilıcalı geçtiğimiz ay Zeynep Ilıcalı ile resmen boşanmış ve o zamana kadar Şeyma Subaşı ile ilgili herhangi bir direkt paylaşımda bulunmamıştı.

ACUN ILICALI İLE ŞEYMA SUBAŞI'DAN KARŞILIKLI PAYLAŞIM

Instagram hesabından Acun Ilıcalı ve kızı Melisa'nın da içinde olduğu bir kare paylaşan Şeyma Subaşı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü güzel Acun Ilıcalı'ya olan aşkını bu paylaşımda gözler önüne serdi. Paylaşımda dikkat çeken bir detay ise yorumlara kapalı olmasıydı.

ACUN ILICALI DA SEVGİLİSİNE JEST YAPTI

Sevgilisi Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımına ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da jest yaparak birlikte çektikleri selfieyi paylaştı.

Ilıcalı, paylaşımında herhangi bir yorum yapmazken takipçileri paylaşımı büyük bir ilgiyle karşıladı. Kısa sürede fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK