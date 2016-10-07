Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'dan sürpriz

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'dan sürpriz

Uzun bir süredir birlikte olan ve bunu medyaya pek yansıtmayan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile sevgilisi Şeyma Subaşı bu sefer takipçilerini şaşırttılar.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşıdan sürpriz

07 Ekim 2016 15:04

Acun Ilıcalı geçtiğimiz ay Zeynep Ilıcalı ile resmen boşanmış ve o zamana kadar Şeyma Subaşı ile ilgili herhangi bir direkt paylaşımda bulunmamıştı.

ACUN ILICALI İLE ŞEYMA SUBAŞI'DAN KARŞILIKLI PAYLAŞIM

Instagram hesabından Acun Ilıcalı ve kızı Melisa'nın da içinde olduğu bir kare paylaşan Şeyma Subaşı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü güzel Acun Ilıcalı'ya olan aşkını bu paylaşımda gözler önüne serdi. Paylaşımda dikkat çeken bir detay ise yorumlara kapalı olmasıydı.

 

ACUN ILICALI DA SEVGİLİSİNE JEST YAPTI

Sevgilisi Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımına ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da jest yaparak birlikte çektikleri selfieyi paylaştı.

 

Ilıcalı, paylaşımında herhangi bir yorum yapmazken takipçileri paylaşımı büyük bir ilgiyle karşıladı. Kısa sürede fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK

Etiketler: acun ılıcalı, acun ılıcalı sevgilisi, Instagram, magazin haberleri, Melisa, selfie, Şeyma Şubaşı, şeyma subaşı kızı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!