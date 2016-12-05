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Acun Ilıcalı, yarışmacısı adım Tayyip deyince nasıl hitap edeceğini şaşırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini alan yarışmacı izleyenleri şaşırttı. Acun Ilıcalı, ise yarışmacısı adım Tayyip deyince nasıl hitap edeceğini şaşırdı.

Acun Ilıcalı, yarışmacısı adım Tayyip deyince nasıl hitap edeceğini şaşırdı

05 Aralık 2016 14:31

 17 yaşındaki O Ses Türkiye yarışmacısı, isminin nasıl konulduğunu izleyenlerle aynı anda annesinden öğrendi.Dedesinin vefat etmeden önce haberleri izlediği sırada 'İsmini Erdoğan koyun. Torunum da böyle doğru, dürüst, çalışkan biri olsun.' şeklindeki konuşması sonrasında ismi belli olan yarışmacıya hitap sırası geldiğinde ise ilginç anlar yaşandı.

Acun Ilıcalı'nın Tayyip'e kararını sorduğu anda yaşadığı şaşkınlık stüdyoyu güldürdü. 'Hep kendisine Sayın Başbakanım, Sayın Cumhurbaşkanım' diye hitap ettiğim için garip geldi. İlk kez ismini kullanmış oldum.' dedi.

Etiketler: acun ılıcalı, o ses türkiye


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