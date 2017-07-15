Acun Ilıcalı'dan 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Acun Ilıcalı, 15 Temmuz'un yıldönümünde anlamlı bir mesaj paylaştı.

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN BİR KEZ DAHA GURUR DUYUYORUM"

Ünlü yapımcı ve sunucu, sosyal medya hesabından darbe girişiminin olduğu gece Boğaz Köprüsü'nde çekilen bir fotoğraf paylaştı.

Acun Ilıcalı, "15 Temmuz'un birinci yılında, o akşam masum vatandaşlarımıza mermi yağdıran çirkin elleri bir kez daha lanetliyorum. Vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan bütün yurttaşlarımızı her düşündüğümde Türk olduğum için bir kez daha gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.